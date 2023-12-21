الصفدي لنظيرته الهولندية: ضرورة ضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مع وزيرة خارجية مملكة هولندا، هانكي برونز سلوت، التبعات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وضمان إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية للقطاع.



وأكد الصفدي وسلوت ضرورة ضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية وفوراً إلى القطاع لمواجهة التحديات الإنسانية التي تزداد كارثية كل يوم، كما اكدا رفضهما تهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو إلى خارجها.



وشدد الصفدي على أن الوقف الفوري للعدوان على غزة أولوية وينبغي أن تتكثف كل الجهود الدولية لوقفه ووقف ما يسببه من قتل ودمار.



وأكد موقف المملكة الثابت في رفض أي مقاربة تتعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس المحتلة ومن منطلق أمني خارج إطار خطة كاملة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.



كما شدد الصفدي على ضرورة اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية الذي يركز على إيصال المساعدات الإنسانية، والذي يتوقع أن يتم التصويت عليه اليوم، محذرا من أن الفشل في تبني القرار سيعكس معايير ازدواجية خطيرة في تطبيق القانون الدولي.



كما حذر من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاإنسانية في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس المحتلة حيث يتم محاصرة حق المسلمين والمسيحيين في حرية العبادة، وكذلك إرهاب المستوطنين، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في عدوانها في الضفة الغربية يهدد بتفجر الوضع بشكل خطير أيضاً.



وبحث الصفدي وسلوت، سبل البناء على المحادثات المعمقة التي أجرتها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة في أوسلو مع دول شمال أوروبا "النورديك"، ودول اتحاد "البنلوكس".



كما بحث الصفدي ونظيرته الهولندية خطر تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، مؤكدا أن الأردن سيقوم بكل ما يلزم لإنهاء هذا الخطر وحماية مصالحه وأمنه واستقراره.



من جهتها، أعربت سلوت عن تعازيها للمملكة باستشهاد جندي حرس الحدود قبل أسبوع أثناء الاشتباك مع مهربين على الحدود الأردنية السورية، مؤكدةً وقوف هولندا إلى جانب الأردن في مواجهة الإرهاب وخطر تهريب المخدرات والسلاح.



وأكدت دعم بلادها لحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.



كما أكدت دعم بلادها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) مشيرة الى قرار بلادها زيادة الدعم المالي المقدم لها.



وبحث الوزيران سبل تطوير علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية منها.



وأكدت سلوت أهمية الدور الأردني الرئيس في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في جهود حل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.