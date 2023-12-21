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الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

12/21/2023 8:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، 23 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم 3 أطفال.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا : الطفلين محمد سليم النيص، وأدهم عبد شكارنة من بلدة نحالين، والطفل عثمان عطا العروج (17 عاما) من قرية جناتا جنوبا، والمحامي ياسر العساكرة من قرية العساكرة شرقا، توفيق ناصر الشمالي (25 عاما)، وأدهم محمد أبو سرور (19 عاما)، ونادر سميح عزية (20 عاما) من بلدة الدوحة غربا، حمودة الشمالي، وتوفيق الشمالي، من منطقة الكركفة وسط بيت لحم، وموسى جودت العمور، والأسير المحرر عمار ياسر العمور من بلدة تقوع شرق بيت لحم.


ومن طوباس، اعتقلت قوات الأسير المحرر محمد فوزي دراغمة (35 عاما) من منزله في مدية طوباس، المواطن أحمد حسين دراغمة، شرق خربة الفارسية في الأغوار الشمالية.


ومن سلفيت، اعتقل الاحتلال المواطن محمد خالد سليمان من قرية مردا شمالا.
ومن نابلس، اعتقلت المواطن طارق زياد سقف الحيط، من قرية بيت وزن غربا.
كما اعتقلت الشاب فتحي رامية، من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.


ومن مدينة الخليل اعتقلت الأسير المحرر معتز ذيب العويوي، والطالب الجامعي أحمد أشرف نيروخ، وأيمن كمال النمورة من مدينة دورا جنوب الخليل.
وفي رام الله، اعتقلت المواطن محمد ياسر نافع، من بلدة نعلين، وزياد عبد الرحيم ناصر (41 عاما)، من قرية دير قديس غربا.


ومن طولكرم، اعتقل الاحتلال المحرر نسيم حسني حسن حمد (25 عاما) من بلدة صيدا، وعبد صبحي بدران من دير الغصون.

وفا


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