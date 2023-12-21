الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لمدينة قلقيلية

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لمدينة قلقيلية
التاريخ
12/21/2023 8:14:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الشرقي ومنعت مرور المواطنين الفلسطينيين.
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