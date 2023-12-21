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الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لمدينة قلقيلية

12/21/2023 8:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.


وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الشرقي ومنعت مرور المواطنين الفلسطينيين.


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