اشتباكات بالرشاشات الثقيلة تدور في أطراف حي الشجاعية

اشتباكات بالرشاشات الثقيلة تدور في أطراف حي الشجاعية
التاريخ
12/21/2023 8:14:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اندلعت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
كما ذكرت كتائب القسام أنها استهدفت جنود الاحتلال قرب دبابة في منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة، بقذيفة مضادة للأفراد.
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