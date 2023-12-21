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اشتباكات بالرشاشات الثقيلة تدور في أطراف حي الشجاعية

12/21/2023 8:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلعت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

كما ذكرت كتائب القسام أنها استهدفت جنود الاحتلال قرب دبابة في منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة، بقذيفة مضادة للأفراد.


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