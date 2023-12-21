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اعلان هام من الخدمات الطبية بشأن عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة

12/21/2023 8:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون يوم الأحد الموافق 24/12/2023 ويوم الأحد الموافق 31/12/2023.
وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.




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