اعلان هام من الخدمات الطبية بشأن عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة

اعلان هام من الخدمات الطبية بشأن عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة
التاريخ
12/21/2023 8:14:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون يوم الأحد الموافق 24/12/2023 ويوم الأحد الموافق 31/12/2023.
وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
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