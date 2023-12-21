القسام تستهدف جنودا إسرائيليين وتفجر دبابة ميركافا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام إنها استهدفت جنود الاحتلال قرب دبابة إسرائيلية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة مضادة للأفراد.
وأضافت القسام أن عناصرها اشتبكت مع جنود الاحتلال في المغراقة بالأسلحة الرشاشة وأوقعت منهم قتلا وجرحا.
كما قالت القسام إنها تمكنت مع سرايا القدس من تفجير عبوة ناسفة في دبابة ميركافا في المغراقة.
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