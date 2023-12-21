بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة التركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، مع السفير التركي لدى المملكة "آردم اوزان"، خلال زيارته لسلطة العقبة، الفرص الاستثمارية الواعدة والممكنة لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين الصديقين.



وأكد الفايز أهمية تعزيز التعاون بين البلدين نظراً للعلاقات التاريخية المتجذرة والقيّم المشتركة بين الجانبين، مبيناً أن البيئة والخطط الاستثمارية والتنموية التي تضعها السلطة على رأس أولوياتها في منطقة العقبة الخاصة تشكل أرضية للتعاون مع الجانب التركي.



واستعرض الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها السلطة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في المنطقة الخاصة، والتي تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومشجعة، قادرة على جذب وتوطين الاستثمار التركي المتمثلة في المدن الصناعية، وتوفر المواد الأولية والبشرية المؤهلة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين قارات العالم وارتباط الأردن باتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم ما يؤهله لأن يكون بوابة تصديرية مهمة والطريق الأمثل للتجارة في المنطقة.



من جانبه، أكد السفير اوزان عمق العلاقات التاريخية والقيم المشتركة التي تربط البلدين الصديقين، حيث تعد أرضية صلبة وقوية لتطويرها مستقبلاً في المجالات كافة، لا سيما الاستثمارية والسياحية بين البلدين.



وأضاف أن الزيارة تأتي لأهمية منطقة العقبة الاقتصادية، والاطلاع على الفرص المتاحة لتحقيق رؤية البلدين الشقيقين في النهوض بالعلاقات الاقتصادية إلى أعلى المستويات.