إدخال المساعدات لأول مرة عن طريق جسر الملك حسين حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) إدخال المساعدات الإنسانية الأردنية إلى غزة عن طريق جسر الملك حسين لأول مرة، وانباء إسرائيلية لفكرة تقليص العمليات العسكرية في غزة واقتراب نهاية الحربحديث مواقع التواصل الاجتماعي

احمد ابو زيد علق : جهود طيبة ومقدرة / ويستطيع الاردن تقديم الافضل اقلها الانسحاب من كافه المعاهدات والاتفاقيات/ الاردن كابوس الاحتلال

علاء الفارس علق : جزاكم الله خيرا ادخال المساعدات والمواد الطبيه ضروريه جدا للاهل بقطاع الغزه ولاغنى عنها لدعم صمودهم

والاردن موقفه ثابت دائما تجاه القضية الفلسطينية

وعلقت ام يوسف الشمايلة : بل يقصد بأن نهاية الكيان قد اقتربت

وأضافت مروة حمد : نهاية الكيان ونهاية الأحزاب اميركا والناتو هي التي اقتربت باذن الله تعالى

وأضاف ابو وديع النابلسي : بلشو ينزلو عن الشجره وبنهايه سيخضعون لغزه وصمودها

وقال تيسير العبادي : والله لولا القصف الجوي والعشوائي

ما تقدرو تفوتو متر داخل غزة

انتو اجبن من مواجهات بريه

وأضافت رزان ابو خاف فيما يخص موضوع المساعدات : يعني في طريقة ثانية لإدخال المساعدات غير معبر رفح؟ وهل هاي المساعدات دخلت لغزة؟

وقالت ميس: اذا كان هاد المعبر فاتح وقدروا يدخلوا المساعدات عن طريقة، لييه كل المساعدات ما تصير تدخل من عنده؟

ونختتم بتعليق احمد المومني : دوما الأردن سباق للخير وما قصر مع فلسطين وغيرها والي بحكي غير هيك بحب احكيلك ايد وحدة ما بتصفق

كما وتعتبر فكرة تقليص العمليات العسكرية في غزة فشل حكومة الحرب الاسرائيلية فشلا كبيرا

كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في امان الله

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