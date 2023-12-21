إدخال المساعدات لأول مرة عن طريق جسر الملك حسين حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) إدخال المساعدات الإنسانية الأردنية إلى غزة عن طريق جسر الملك حسين لأول مرة، وانباء إسرائيلية لفكرة تقليص العمليات العسكرية في غزة واقتراب نهاية الحرب
حديث مواقع التواصل الاجتماعي
احمد ابو زيد علق : جهود طيبة ومقدرة / ويستطيع الاردن تقديم الافضل اقلها الانسحاب من كافه المعاهدات والاتفاقيات/ الاردن كابوس الاحتلال
علاء الفارس علق : جزاكم الله خيرا ادخال المساعدات والمواد الطبيه ضروريه جدا للاهل بقطاع الغزه ولاغنى عنها لدعم صمودهم
والاردن موقفه ثابت دائما تجاه القضية الفلسطينية
وعلقت ام يوسف الشمايلة : بل يقصد بأن نهاية الكيان قد اقتربت
وأضافت مروة حمد : نهاية الكيان ونهاية الأحزاب اميركا والناتو هي التي اقتربت باذن الله تعالى
وأضاف ابو وديع النابلسي : بلشو ينزلو عن الشجره وبنهايه سيخضعون لغزه وصمودها
وقال تيسير العبادي : والله لولا القصف الجوي والعشوائي
ما تقدرو تفوتو متر داخل غزة
انتو اجبن من مواجهات بريه
وأضافت رزان ابو خاف فيما يخص موضوع المساعدات : يعني في طريقة ثانية لإدخال المساعدات غير معبر رفح؟ وهل هاي المساعدات دخلت لغزة؟
وقالت ميس: اذا كان هاد المعبر فاتح وقدروا يدخلوا المساعدات عن طريقة، لييه كل المساعدات ما تصير تدخل من عنده؟
ونختتم بتعليق احمد المومني : دوما الأردن سباق للخير وما قصر مع فلسطين وغيرها والي بحكي غير هيك بحب احكيلك ايد وحدة ما بتصفق
كما وتعتبر فكرة تقليص العمليات العسكرية في غزة فشل حكومة الحرب الاسرائيلية فشلا كبيرا
كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في امان الله
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إدخال المساعدات لأول مرة عن طريق جسر الملك حسين حديث مواقع التواصل
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