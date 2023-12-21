2063 عملية جراحية أجراها المستشفى الميداني الأردني في غزة

(MENAFN
- Amman Net) أصدرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، إحصائية تبين آخر الجهود المبذولة في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في المستشفيين الميداني الأردني بنابلس وجنوب قطاع غزة؛ وذلك للفترة الزمنية 29 تشرين الثاني إلى 21 كانون الأول.
وبحسب الإحصائية، فإن الإجراءات الطبية في المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس، بلغت 1161 إجراءً، متنوعة ما بين 164 عملية، 42 دخولًا، ومجموع الوصفات الطبية 5808 وصفات طبية.
أما بالإحصائية الصادرة من المستشفى الميداني الأردني في جنوب قطاع غزة، فقد بلغت الإجراءات الطبية 10629 إجراءً، تنوعت ما بين 2063 عملية، و241 دخولًا.
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