2063 عملية جراحية أجراها المستشفى الميداني الأردني في غزة

MENAFN - Amman Net) أصدرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، إحصائية تبين آخر الجهود المبذولة في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في المستشفيين الميداني الأردني بنابلس وجنوب قطاع غزة؛ وذلك للفترة الزمنية 29 تشرين الثاني إلى 21 كانون الأول.

وبحسب الإحصائية، فإن الإجراءات الطبية في المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس، بلغت 1161 إجراءً، متنوعة ما بين 164 عملية، 42 دخولًا، ومجموع الوصفات الطبية 5808 وصفات طبية.

أما بالإحصائية الصادرة من المستشفى الميداني الأردني في جنوب قطاع غزة، فقد بلغت الإجراءات الطبية 10629 إجراءً، تنوعت ما بين 2063 عملية، و241 دخولًا.