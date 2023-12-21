الاحتلال يهدم 14 بركسا وخيمة في خربة الطويل شرق عقربا

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 14 بركسا وخيمة في خربة الطويل شرق قرية عقربا جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس عقربا صلاح جابر في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، بأن جرافات الاحتلال هدمت 8 بركسات و6 خيام، تُستخدم للسكن، ولتربية المواشي.
يذكر أن الاحتلال هدم أيضا صباح اليوم "بركسين" يعودان للمواطنين أسامة أنس بني فضل، وصدقي حمد بني فضل.
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