الاحتلال يهدم 14 بركسا وخيمة في خربة الطويل شرق عقربا

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 14 بركسا وخيمة في خربة الطويل شرق قرية عقربا جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس عقربا صلاح جابر في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، بأن جرافات الاحتلال هدمت 8 بركسات و6 خيام، تُستخدم للسكن، ولتربية المواشي.

يذكر أن الاحتلال هدم أيضا صباح اليوم "بركسين" يعودان للمواطنين أسامة أنس بني فضل، وصدقي حمد بني فضل.

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