اصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال، ظهر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمود زعول الى مثواه الأخير في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم، بأن المواطنين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد، تركزت في حي الكبارة، قرب منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، ونقلا الى أحد المستشفيات في بيت لحم، لتلقي العلاج.

وأشار مراسلنا الى ان جنود الاحتلال اعتلوا عددا من أسطح منازل المواطنين في المنطقة ذاتها، وحولوها الى نقاط مراقبة.

يشار إلى أن قرية حوسان تشهد إضرابا شاملا حدادا على روح الشهيد محمود زعول، الذي استُشهد يوم أمس بعد إصابته بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال للقرية.