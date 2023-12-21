اصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال، ظهر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمود زعول الى مثواه الأخير في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم، بأن المواطنين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد، تركزت في حي الكبارة، قرب منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، ونقلا الى أحد المستشفيات في بيت لحم، لتلقي العلاج.
وأشار مراسلنا الى ان جنود الاحتلال اعتلوا عددا من أسطح منازل المواطنين في المنطقة ذاتها، وحولوها الى نقاط مراقبة.
يشار إلى أن قرية حوسان تشهد إضرابا شاملا حدادا على روح الشهيد محمود زعول، الذي استُشهد يوم أمس بعد إصابته بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال للقرية.
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