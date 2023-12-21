Thursday, 21 December 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة تشجيع الاستثمار: الاحتلال دمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية

12/21/2023 8:14:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة تشجيع الإستثمار والمدن الصناعية، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية، بشكل كلي أو جزئي، كما فقد مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ما بين 40% إلى 50% من قدرته الإنتاجية بفعل العدوان.

وأضافت، أن القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير المبنى الإداري للهيئة، ومبنى الدفاع المدني، إضافة إلى نشوب حرائق كبيرة في العديد من المنشآت الصناعية، خاصة التي تحتوي على المواد الكيماوية سريعة الاشتعال، إذ طالت الحرائق المنشآت العاملة في قطاعات التنظيف والمنتجات الغذائية والمشروبات والبلاستيك والأثاث ومستحضرات التجميل.

وأشارت الهيئة إلى أن مدينة غزة الصناعية تضم 72 مصنعا في قطاعات صناعية متنوعة بما يشمل الخياطة والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة المشروبات والعصائر والصناعات البلاستيكية والخشبية والصناعات الدوائية والمنظفات، إلى جانب الشركات التجارية والدولية.

ولفتت إلى أنها تعد من أكبر المدن الصناعية التي تنفذها الحكومة عبر هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، والتي توفر ما يزيد على 6400 فرصة عمل يومية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 480 دونما إلى الشرق من مدينة غزة.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال تعمد تدمير المدينة الصناعية التي تعد عصب الصناعة الأكبر في مدينة غزة، كونها تلعب دورا إستراتيجيا في الإنتاج والتشغيل والاستثمار، فيما يأتي ذلك في إطار استهداف كل مظاهر ومقومات البقاء والحياة في القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وأوضحت أن هذا التقييم يعد تقييما أوليا بسبب صعوبة الوضع الميداني الذي يحول دون إجراء تقييم للأضرار والخسائر بشكل كامل.

MENAFN21122023000205011050ID1107641992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث