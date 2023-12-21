هيئة تشجيع الاستثمار: الاحتلال دمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة تشجيع الإستثمار والمدن الصناعية، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية، بشكل كلي أو جزئي، كما فقد مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ما بين 40% إلى 50% من قدرته الإنتاجية بفعل العدوان.

وأضافت، أن القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير المبنى الإداري للهيئة، ومبنى الدفاع المدني، إضافة إلى نشوب حرائق كبيرة في العديد من المنشآت الصناعية، خاصة التي تحتوي على المواد الكيماوية سريعة الاشتعال، إذ طالت الحرائق المنشآت العاملة في قطاعات التنظيف والمنتجات الغذائية والمشروبات والبلاستيك والأثاث ومستحضرات التجميل.

وأشارت الهيئة إلى أن مدينة غزة الصناعية تضم 72 مصنعا في قطاعات صناعية متنوعة بما يشمل الخياطة والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة المشروبات والعصائر والصناعات البلاستيكية والخشبية والصناعات الدوائية والمنظفات، إلى جانب الشركات التجارية والدولية.

ولفتت إلى أنها تعد من أكبر المدن الصناعية التي تنفذها الحكومة عبر هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، والتي توفر ما يزيد على 6400 فرصة عمل يومية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 480 دونما إلى الشرق من مدينة غزة.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال تعمد تدمير المدينة الصناعية التي تعد عصب الصناعة الأكبر في مدينة غزة، كونها تلعب دورا إستراتيجيا في الإنتاج والتشغيل والاستثمار، فيما يأتي ذلك في إطار استهداف كل مظاهر ومقومات البقاء والحياة في القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وأوضحت أن هذا التقييم يعد تقييما أوليا بسبب صعوبة الوضع الميداني الذي يحول دون إجراء تقييم للأضرار والخسائر بشكل كامل.