مصر: هذه الدول مسؤولة عن حماية الملاحة بالبحر الأحمر

مصر: هذه الدول مسؤولة عن حماية الملاحة بالبحر الأحمر
التاريخ
12/21/2023 8:14:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية لحمايته.
وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالقاهرة أن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
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