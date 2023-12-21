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مصر: هذه الدول مسؤولة عن حماية الملاحة بالبحر الأحمر

12/21/2023 8:14:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية لحمايته.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالقاهرة أن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

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