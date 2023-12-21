الاحتلال يقتحم قرى في محافظة جنين ويداهم منازل

وقالت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى الطرم ونزلة زيد، وداهمت منزلي المواطنين وصفي وواصف أبو بكر وأرغمتهما على إزالة علم فلسطين من على سطح المنزلين. كما اقتحمت قريتي طورة والعرقة جنوب غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية داخلهما.

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