الاحتلال يقتحم قرى في محافظة جنين ويداهم منازل

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة قرى في محافظة جنين، وداهمت منازل لمواطنين.
وقالت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى الطرم ونزلة زيد، وداهمت منزلي المواطنين وصفي وواصف أبو بكر وأرغمتهما على إزالة علم فلسطين من على سطح المنزلين. كما اقتحمت قريتي طورة والعرقة جنوب غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية داخلهما.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق جنين.
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