بحيرة ليم.. لوحة إبداعية تخطف الأنظار

تزخر منطقة حتا بالعديد من المقومات السياحية الطبيعية، وتنفرد بملامح جمالية ساحرة، جعلت منها وجهة سياحية وثقافية وتراثية بامتياز، فهي مكان مثالي لعشاق المغامرات ومحبي الطبيعة، ومقصد للباحثين عن الأجواء الهادئة والباردة في فصل الشتاء والمعتدلة في فصل الصيف، يجد فيها الزائر خيارات متنوعة من الأنشطة والترفيه ومناظر خلابة كفيلة بأن تجعل تفاصيل الرحلة إلى منطقة حتا محفورة في الذاكرة.

فحتا تضم العديد من مقومات الجذب السياحية التي أضافت عليها المشاريع التطويرية بعداً آخر من الجمال ولمسة فنية ساحرة، كبحيرة ليم الوجهة الأحدث في منطقة حتا، والتي كشفت عن جمالياتها لاستقبال زوار مهرجان ((شتانا في حتا))، والذي تستمر فعالياته حتى 31 ديسمبر الجاري، إذ تحتضن البحيرة الجزء الأكبر من الفعاليات والأنشطة التي تقام طيلة أيام الحدث الذي يحظى بإقبال جماهيري كبير من مختلف مناطق وإمارات الدولة.

معلم سياحي

تقع بحيرة ليم على مقربة من دوار حتا، وتحديداً في الجهة اليمنى من الطريق المؤدي لسد حتا، وتعد البحيرة معلماً سياحياً جديداً جاء ضمن حزمة مشاريع خطة حتا التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير حتا، وتنفرد بمناظر خلابة تشكلت نتيجة لانعكاس ألوان الجبال والأشجار في بحيرة المياه العذبة التي تمتد على مساحة كبيرة، إلى جانب الجسور ذات التصميم الفريد التي تتيح للزوار الانتقال على ضفاف البحيرة والاستمتاع بمناظر الجبال وغروب الشمس والتقاط الصور الجمالية والتذكارية.

صممت بحيرة ليم كمساحة لإلهام مخيلة الزوار ولتكون وجهة مثالية للاسترخاء في أحضان الطبيعة بعيداً عن صخب المدينة، تمكنت بمرافقها المتطورة التي تضمها وتصميمها المنبثق من ألوان جبال حتا من جذب أنظار الزوار والعائلات واستقطابهم لقضاء أمتع الأوقات في رحاب البيئة الجبلية وما تزخر به من هدوء وسكون، حيث توفر لهم مجموعة من الفعاليات والأنشطة للاستمتاع بالطبيعة وسط الجبال الشاهقة كالتخييم والنزهات، والاستراحات المجانية المخصصة للشواء إلى جانب مساحات لممارسة الأنشطة والرياضات المختلفة مثل ركوب الدراجات الهوائية والجري لمسافات طويلة وركوب القوارب الصغيرة ((الكاياك)) وممارسة التجديف فيها وقيادة السكوتر الكهربائي.

أنشئت بحيرة ليم على مساحة ثلاثة هكتارات، طورتها اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا في قلب منطقة حتا الجبلية، لتضيف جمالاً لطبيعة حتا الساحرة مع إطلالة رائعة على مواقعها المتميزة، وتتركز فيها فعاليات مهرجان ((شتانا في حتا)) على طول البحيرة، وتعد نقطة محورية لورش العمل والفعاليات وأنشطة المهرجان، حيث تضم المسرح الرئيسي الذي تنظم فيه مسابقات تراثية بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الموسيقية التقليدية، وعروض الأضواء الساحرة، إلى جانب فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات الإماراتية والعالمية التي تقدمها المطاعم والأكشاك المنتشرة على المساحات المحيطة بالبحيرة، وتقام الفعاليات طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً، وأيام العطلات الأسبوعية ((السبت والأحد)) من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

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