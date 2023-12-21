مجموعة الفطيم تركز على حلول النقل الصديقة للبيئة خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف كوب 28

أعلنت مجموعة الفطيم، الشريك الاستراتيجي للنقل الكهربائي في مؤتمر الأطراف كوب 28، عن توقيع عدد من الشراكات ومذكرات التفاهم الجديدة خلال الدورة الأخيرة من المؤتمر التي اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لتسريع العمل المناخي، وشهدت تسليط الضوء على أهمية النقل الكهربائي والصديق للبيئة في تحقيق الحياد الكربوني ضمن قطاع السيارات، والدور البارز للمجموعة في دعم هذا التحول على مستوى دولة الإمارات.

وتأتي الاتفاقيات والمبادرات الجديدة في إطار التزام مجموعة الفطيم المستمر بتعزيز جوانب الاستدامة، وتوجهها الاستراتيجي نحو تطوير منظومة شاملة للنقل الكهربائي في دولة الإمارات. وركزت المجموعة ضمن جناحها الخاص في مؤتمر الأطراف كوب 28 على أبرز التقنيات الداعمة لهذه المنطومة؛ فاستعرضت محفظتها الواسعة من المركبات الكهربائية التي تشمل علامات رائدة مثل بولستار وفولفو وبي واي دي، إلى جانب محطات شحن السيارات الكهربائية Charge2Moov التابعة للمجموعة؛ وأول آلية بناء كهربائية بالكامل، وهي حفارة فولفو إي سي آر 25 الكهربائية المدمجة؛ ومركبة ريفر، أول مركبة كهربائية ذات عجلتين.



كما كشفت المجموعة عن أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية معتمد من معهد صناعة السيارات في المنطقة، إلى جانب صالة العرض الغامرة للسيارات الكهربائية القائمة على الواقع الافتراضي، والتي أطلقتها المجموعة مؤخراً بوصفها أحدث الابتكارات الرائدة في قطاع اختبار السيارات.



مجموعة الفطيم توقع عدداً من الشراكات البارزة خلال مؤتمر الأطراف كوب 28

وقعت مجموعة الفطيم للسيارات مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإجراء أنشطة بحثية علمية وأكاديمية مشتركة وتوفير برامج تدريبية ضمن مركز الفطيم لتدريب فنيي السيارات الكهربائية. ويهدف هذا التعاون إلى إعداد مواطني دولة الإمارات لتولّي وظائف المستقبل في قطاع السيارات، وتعزيز الخبرات والكفاءات الوطنية في مجال السيارات الكهربائية.

وفي إطار مساعيها لبناء مستقبل أخضر ومستدام لقطاع النقل، تعاونت مجموعة الفطيم للسيارات مع شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لافتتاح محطة جديدة للهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات. كما تعتزم الفطيم للسيارات تزويد اينوك بأربع مركبات من طراز تويوتا ميراي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وذلك لاختبارها والاستفادة منها في إعداد أبحاث رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر.





مبادرات مجتمعية لتعزيز المسؤولية البيئية والوعي بأهمية النقل الصديق للبيئة

أطلقت مجموعة الفطيم أيضاً مبادرة بيئية تلتزم فيها بزراعة شجرة مانجروف مقابل تعهّد كل زائر بالالتزام بنهج الاستدامة في جناح المجموعة. وقد تعهد الزوار من خلال تطبيق بلو الذكي باتباع سلوكيات الاستدامة في أسلوب حياتهم، وفي المقابل تتعاون المجموعة مع المؤسسة الاجتماعية الرائدة غومبوك على زراعة عدد مماثل من الأشجار.



كما أطلقت مجموعة الفطيم حملة تمتد لتسعة أسابيع بهدف رفع الوعي حول النقل الصديق للبيئة، وذلك من خلال منطقة النقل الكهربائي التابعة لها في دبي فستيفال سيتي مول. ويعرض جناح المجموعة كل أسبوع نموذجاً لإحدى العلامات التجارية الكهربائية أو الهجينة ضمن محفظة مجموعة الفطيم للسيارات، مما يمنح الجمهور منصةً تفاعلية للتعرف على التقنيات الكهربائية والهجينة وأهداف الاستدامة وخارطة الطريق التي تعتمدها كل علامة.



أحدث استبيان للمجموعة يكشف المفاهيم المتغيرة حول السيارات الكهربائية وسوق دولة الإمارات

أجرت مجموعة الفطيم للسيارات خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) استبياناً موسعاً حول الانتقال إلى المركبات الكهربائية بالتعاون مع مؤسسة يوجوف، والذي استكشف تحديات هذا الانتقال وآراء الزبائن ومدى استعداد سكان دولة الإمارات لهذه الخطوة. وكشفت نتائج الاستبيان أن 63% من المقيمين في دولة الإمارات يخططون لاعتماد السيارات الكهربائية بوصفها وسائل نقل أساسية خلال عامين؛ في حين يتوقع 7 من كل 10 من السكان انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية كل بضعة كيلومترات خلال السنوات الخمس المقبلة. وأظهر الاستطلاع أيضاً وجود عوائق كبيرة تمنع تحقيق هذا التحول بين سكان الدولة، حيث سلط الضوء على عدم قدرة 44% من السكان على تركيب محطة شحن في المنزل.



مجموعة الفطيم تزود مؤتمر الأطراف كوب 28 بأسطول من وسائل النقل الصديقة للبيئة

قدمت مجموعة الفطيم أسطولاً مكوناً من 360 مركبة تعمل بالطاقة الجديدة و8 حافلات كهربائية لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، كما قامت بتركيب محطات Charge2Moov للشحن الكهربائي في المرافق التابعة للمؤتمر. وحرصت المجموعة أيضاً على تدريب وتأهيل سائقي شركة تاكسي دبي لتشغيل أسطول من السيارات الكهربائية، بما يضمن توفير وسائل نقل رفيعة المستوى لكبار الشخصيات من حضور الفعالية.

وتعليقاً على الشراكة المميزة مع مؤتمر الأطراف كوب 28، قال أنطوان بارتس، نائب الرئيس لدى مجموعة الفطيم للسيارات: "يمثل مؤتمر الأطراف كوب 28 واحداً من أهم المحطات في ملحمة الاستدامة التي تسطّرها دولة الإمارات، ومسيرة التزامنا بالنقل الصديق للبيئة. ومع ارتقاء مجموعة الفطيم ومجموعة الفطيم للسيارات التابعة لها إلى الساحة العالمية، أثبتنا بوضوح أن رحلتنا لا يقتصر تركيزها على السيارات الكهربائية فحسب، بل نسعى إلى توجيه القطاع بأكمله نحو مستقبل مستدام. ونعتمد في تحقيق هذا الهدف على بناء منظومة شاملة ومتكاملة تتيح لكل فرد في دولة الإمارات خفض بصمته الكربونية الخاصة، وتقديم مساهمة ملموسة في تحقيق أهدافنا الجماعية المتمثلة في تحقيق الحياد المناخي. وتقوم هذه المنظومة على سيارات الطاقة الجديدة والحافلات والشاحنات والدراجات ذات العجلتين ومحطات الشحن وخدمات ما بعد البيع للمركبات الكهربائية، سعياً لإعادة رسم ملامح انتقال الأفراد وتدفق البضائع بشكل أكثر استدامة.

فخورون بمشاركتنا في مؤتمر الأطراف كوب 28 بصفتنا الشريك الاستراتيجي للنقل الكهربائي، ونرى هذا الإنجاز بداية رحلة جديدة من العمل بدرجة أعلى من التعاون والمسؤولية مع كافة الجهات المعنية في مجال السيارات. كما يشكل حافزاً للتغيير الإيجابي، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات المتمثلة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وتخطط المجموعة لتوسيع أنشطتها ومبادراتها المعنية بالاستدامة، ولإرساء مثالٍ يُحتذى به في تطوير وتوفير حلول النقل الصديقة للبيئة في المنطقة من خلال التعاون مع الحكومات والمنظمات والمجتمعات لخلق قيمة مستدامة للمجتمع والبيئة على حدّ سواء. وفضلاً عن زراعة أشجار المانجروف، تعتزم مجموعة الفطيم إعادة تدوير لوحة إعلانية مصنوعة من الكلوريد البولي فينيل (PVC)، لإنتاج حقائب مستدامة وصديقة للبيئة ثم توزيعها على الطلاب في عدد من المدارس.