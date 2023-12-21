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الأرجنتين تتشبث بصدارة النسخة الأخيرة من تصنيف «فيفا» لعام 2023.. والمغرب في صدارة العرب

12/21/2023 8:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفظ منتخب الأرجنتين حامل لقب بطولة كأس العالم الأخيرة، بصدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر عن شهر ديسمبر الجاري.

ولم يشهد التصنيف أي تغيير على مستوى المراكز الـ 10 الأولى حيث ظل التانغو في الصدارة، وخلفه فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.

وأوضح "فيفا" أن منتخب بنما حقق أكبر قفزة في العام الحالي 2023، بتقدمه 20 مركزاً يليه مولدوفا 19 مركزاً ثم ماليزيا 15 مركزاً.

وعلى المستوى العربي ظل منتخب المغرب في الصدارة بتواجده في المركز 13 عالمياً، يليه تونس 28، والجزائر 31، ومصر 33، والسعودية 56، وقطر 58.

ويتواجد منتخبا العراق والإمارات في المركزين 63 و64، وخلفهما عمان 74، والبحرين 86، والأردن 87، وسوريا 91، وفلسطين 99.

وخارج قائمة أول 100 تتواجد منتخبات موريتانا في المركز 105، ولبنان 107، وجزر القمر 119، وليبيا 120، والسودان 128، والكويت 136، واليمن 152، وجيبوتي 192، والصومال 198.

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