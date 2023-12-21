البداية بالتلويث.. رابطة «الليغا» تعلق على قرار المحكمة بصحة إقامة «السوبر ليغ»

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، على قرار محكمة العدل الأوروبية بمشروعية إقامة بطولة «السوبر ليغ»، وإدانة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإعاقة تنظيم البطولة.

ونشر تيباس عدة تغريدات على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تعليقاً على القرار: "البداية بالتلويث كما حذرت، دائمًا كان بإمكانهم تنظيم مسابقات خارج إطار الاتحاد الأوروبي وفيفا، ولا يمكن منع ذلك، المسألة تتعلق بشروط هذه المسابقات لتكون تحت مظلة يويفا وفيفا".

وأضاف: "ما يُقال في الحكم الذي قرأناه هو أنه يتوجب أن تكون هناك قواعد واضحة وموضوعية للموافقة على هذه المسابقات، ويجب أن يكون هناك هيكل معياري موضوعي يتطلب شروطاً قابلة للمقارنة، ولكن لا يُترك الأمر للتقدير الحر لقادة فيفا والاتحاد الأوروبي، لأنه سيكون هناك حالة من إساءة استخدام السلطة، وبالفعل في عام 2022، وضع الاتحاد الأوروبي إجراءً للسماح بإقامة بطولات جديدة".

وأصدرت رابطة الليغا بيانا رسميًا، جاء نصه كالتالي: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، نكرر أن السوبر ليغ نموذج أناني، أي شيء غير واضح بالكامل، مع إمكانية الوصول المباشر فقط من خلال الدوريات المحلية موسماً تلو الآخر، هو تنسيق مغلق".

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