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«يويفا» يرد في بيان رسمي على حكم المحكمة بأحقية إقامة «السوبر ليغ»

12/21/2023 8:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بياناً للرد على قرار محكمة العدل الأوروبية بإدانته والاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن منعهما إقامة بطولة السوبر ليغ.

وقال "يويفا" في بيانه الخميس: "قرار محكمة العدل لا يعني الموافقة أو إقرار صحة ما يسمى السوبر ليغ".

وأضاف: "القرار يسلط الضوء على فجوة في إطار الترخيص الصادر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تلك المشكلة الفنية التي تم تداركها وحلها في يونيو 2022".

وشدد يويفا: "يظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثابتاً في التزامه بالحفاظ على هرم كرة القدم الأوروبية، مما يضمن استمراره في خدمة المصالح الأوسع للمجتمع".

وأتم: "نحن واثقون من أن هرم الكرة الأوروبية القائم على التضامن، والذي أعلنه المشجعون وجميع أصحاب المصلحة كنموذج لا يمكن استبداله، سيتم حمايته من خطر الانقسام بموجب القوانين الأوروبية والوطنية".

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