«يويفا» يرد في بيان رسمي على حكم المحكمة بأحقية إقامة «السوبر ليغ»

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بياناً للرد على قرار محكمة العدل الأوروبية بإدانته والاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن منعهما إقامة بطولة السوبر ليغ.

وقال "يويفا" في بيانه الخميس: "قرار محكمة العدل لا يعني الموافقة أو إقرار صحة ما يسمى السوبر ليغ".

وأضاف: "القرار يسلط الضوء على فجوة في إطار الترخيص الصادر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تلك المشكلة الفنية التي تم تداركها وحلها في يونيو 2022".

وشدد يويفا: "يظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثابتاً في التزامه بالحفاظ على هرم كرة القدم الأوروبية، مما يضمن استمراره في خدمة المصالح الأوسع للمجتمع".

وأتم: "نحن واثقون من أن هرم الكرة الأوروبية القائم على التضامن، والذي أعلنه المشجعون وجميع أصحاب المصلحة كنموذج لا يمكن استبداله، سيتم حمايته من خطر الانقسام بموجب القوانين الأوروبية والوطنية".

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