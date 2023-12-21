الأندية أصبحت سيدة مصيرها.. تعليق رئيس ريال مدريد بعد إنصاف «السوبر ليغ»

علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، على قرار محكمة العدل الأوروبية، التي أقرت بصحة إقامة بطولة «السوبر ليغ»، وأدانت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإعاقة تنظيم البطولة.

وصرح بيريز عبر القناة الرسمية للميرنغي: "ريال مدريد يرحب بارتياح كبير بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية، المسؤولة عن ضمان مبادئنا وقيمنا وحرياتنا".

وأضاف "سوف ندرس بعناية نطاق هذا القرار، ولكنني أتوقع استنتاجين لهما أهمية تاريخية كبيرة، هما أن الكرة الأوروبية لم ولن تصبح حكراً مرة أخرى، وثانياً، اعتباراً من اليوم، ستصبح الأندية هي سيدة مصيرها، لأنه من حقنا اقتراح وتعزيز المسابقات الأوروبية التي تعمل على جذب المشجعين من جميع أنحاء العالم بشكل معترف به".

وواصل بيريز: "باختصار اليوم انتصرت أوروبا الحريات مرة أخرى، واليوم انتصرت كرة القدم وجماهيرها أيضاً".

واستطرد: "أمام الضغوط التي نتعرض لها منذ أكثر من عامين، ينتصر اليوم القانون والعقل والحرية، ولهذا السبب سيواصل ريال مدريد العمل من أجل مصلحة كرة القدم".

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