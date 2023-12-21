لمنع تكرار الحادث..تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لقائد لوتون لوكير

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال نادي لوتون تاون اليوم الخميس إن قائده توم لوكير غادر المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية في أرض الملعب خلال مباراة الفريق أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي.
وقال النادي إن اللاعب خرج من المستشفى أمس الأربعاء بعد تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لمنع تكرار الحادث.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN21122023000110011019ID1107641846
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.