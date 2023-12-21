لمنع تكرار الحادث..تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لقائد لوتون لوكير

قال نادي لوتون تاون اليوم الخميس إن قائده توم لوكير غادر المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية في أرض الملعب خلال مباراة الفريق أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وقال النادي إن اللاعب خرج من المستشفى أمس الأربعاء بعد تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لمنع تكرار الحادث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز