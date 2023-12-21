«الموانئ والجمارك» تتحقق من امتثال السفن السياحية للمعايير الأمنية والبيئية المطلوبة

تزامناً مع انطلاق موسم الرحلات البحرية في إمارة دبي 2024 – 2023، تعمل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال إداراتها المعنية على تسهيل عملية دخول السفن السياحية من وإلى موانئ دبي ترسيخاً لمكانة دبي كمقصد سياحي عالمي ووجهة بحرية متميزة تضمن تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين وأفراد الطواقم البحرية على حد سواء.

يأتي ذلك في إطار الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالتعاون مع الجهات المختصة في دبي لتنظيم عملية دخول السفن السياحية إلى الإمارة من خلال إجراءات سلسة ومرنة، حيث تحرص المؤسسة على تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال الموسم السياحي البحري، والذي من المنتظر أن تستقبل دبي خلاله أكثر من 150 سفينة من السفن السياحية الكبرى تحمل على متنها آلاف الزوار والضيوف من جميع أنحاء العالم.

وأوضح سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن إدارة الأمن بالمؤسسة تعمل على تسهيل دخول السفن من وإلى موانئ دبي بما يضمن سلامة الزوار والقائمين عليها، مشيراً إلى أن الأدوار والمسؤوليات المخولة لإدارة الأمن تختلف بحسب أنواع السفن التي تدخل أو تخرج من الميناء، وهو ما يتطلب اتباع عدد من المتطلبات والإجراءات الأمنية واللوائح المحددة للميناء وفقاً لطبيعة نشاط السفن.

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حرص المؤسسة من خلال ذراعها الأمني على تطبيق منظومة أمنية شاملة ومتكاملة تتوافق مع أفضل المعايير الأمنية المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، لضمان الامتثال الصارم للوائح والأنظمة على متن السفينة، مشيراً إلى دور إدارة البيئة والصحة والسلامة بدائرة التخطيط والتطوير- "تراخيص"، في عمليات التفتيش التي تتم على متن السفن البحرية القادمة إلى دبي والتحقق من امتثالها لمتطلبات السلامة، حيث تتولى الإدارة مسؤولية التحقق من سلامة المعدات ومياه الاتزان وغيرها من المعايير البيئية والصحية على متن السفن حفاظاً على البيئة البحرية بشكل خاص وإمارة دبي بوجه عام من أية مخلفات أو مخاطر صحية قد تدخل للدولة عبر المنافذ البحرية لإمارة دبي.

ولفت سعادته إلى أن وصول سفينة (ريزيلينت ليدي) إلى دبي يبشر ببداية موسم استثنائي للرحلات البحرية، ويرسخ مكانة دبي وجهة سياحية بحرية رائدة وآمنة على مستوى المنطقة، ويسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لجعل الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، معرباً عن امتنانه للجهود المبذولة من جانب إدارة الأمن وإدارة البيئة والصحة والسلامة فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في تأمين ومراقبة وتنظيم دخول السفن البحرية إلى مياه دبي.

وتتويجًا لجهود وإشراف إدارة الأمن للسفينة وتحقيق الاستقرار والأمن في الميناء، تم تنظيم حفل تكريم على متن سفينة "ريزيلينت ليدي" بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، تم خلاله تبادل الدروع بين قبطان السفينة وإدارة أمن المؤسسة تعبيراً عن تقديرهم للجهود المبذولة من الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة السفن البحرية.

كما استقبلت دبي مؤخراً سفينة الأبحاث الكويتية المتعددة الأغراض (المستكشف)، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية والمتخصصة في دراسة علوم البحار ومشاريع البحث العلمي، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، وتولت إدارة البيئة والصحة والسلامة بدائرة "تراخيص" مسؤولية التحقق من الشهادات الخاصة بكلا من السفينة والطاقم بالإضافة إلى التفتيش على أجهزة الملاحة والاتصال الخاصة بالسفينة وكذلك مطابقة الانبعاثات الغازية ومنظومة الصرف الصحي ومياه الاتزان للمعايير واللوائح البيئية.



