44 صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة» بـ4.4 مليارات درهم





شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، تنفيذ 44 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة العالمية القابضة.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 11.2 مليون سهم بقيمة 4.46 مليارات درهم بسعر تنفيذ 399.5 درهماً للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، ارتفع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.25 %، بسيولة جاوزت 218.4 مليون درهم ليغلق السهم عند 400.5 درهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.