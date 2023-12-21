خسائر قطاعي السيارات والعقارات تتلاعب بالأسهم الأوروبية واليابانية

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، وتصدر قطاعا العقارات والسيارات الخسائر في أعقاب موجة بيع حادة في وول ستريت في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة تلمساً لمزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة العالمية.

وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة ويمضي في مسار إنهاء مكاسب استمرت ليومين متتاليين.

وفي موجة بيع واسعة النطاق في السوق، قاد قطاع السيارات وقطع الغيار الخسائر وانخفض 0.3 بالمئة، فيما نزل قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 0.6 بالمئة.

وسيتجه التركيز الآن على التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثالث وتقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تعلن في وقت لاحق اليوم لمعرفة المزيد من المؤشرات على قرارات مرتقبة بشدة من البنك المركزي الأمريكي بخصوص خفض الفائدة.

وبالنسبة للشركات انخفض سهم سويسكوم 0.9 بالمئة بعد تقرير ذكر أن شركة الاتصالات تدرس عرضاً بخصوص وحدة فودافون في إيطاليا بحلول مطلع العام المقبل.

وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات 0.2 بالمئة.

وتصدر سهم كومرتس بنك المؤشر ستوكس 600 وصعد 2.9 بالمئة بعدما تلقى البنك موافقة من البنك المركزي الأوروبي لإعادة شراء أسهم بقيمة 600 مليون يورو (656.88 مليون دولار).





اليابان

انخفض المؤشر نيكاي اليابان، الخميس بعد موجة بيع حادة في وول ستريت خلال الليل، كما هوى سهم تويوتا لصناعة السيارات على خلفية فضيحة آخذة في الاتساع تتعلق بالسلامة بوحدتها دايهاتسو موتور.

وهبط نيكاي 1.59 بالمئة ليغلق عند 33140.47 نقطة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً عليه انخفض 187 وارتفع 36 فيما أغلق سهمان على استقرار.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً واحداً في المئة.

وهوى سهم تويوتا 5.6 بالمئة قبل أن يغلق على انخفاض بأربعة في المئة إثر إعلان وحدتها لتصنيع السيارات الصغيرة أنها ستوقف جميع شحنات المركبات بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى أنه تم التلاعب باختبارات التصادم. وجعل تراجع تويوتا المؤشر الفرعي لمعدات النقل الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 بانخفاض 2.87 بالمئة.

كما هبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 3.91 بالمئة وقاد لأكبر تراجع للمؤشر نيكاي.