جمارك دبي تكشف أساليب تهريب غير مسبوقة للممنوعات

كشفت "جمارك دبي" أساليب غير مسبوقة لتهريب الممنوعات، حيث تم ضبط مادة الكريستال المخدرة بوزن 50 كيلوجراما و676 جراما في طرود الشحن الجوي بواقع 382 طرداً، خلال عامي 2022-2023، تم إخفاؤها بأساليب احترافية في الأدوات الصحية، بالإضافة إلى عجلات التمارين الحديدية وأجهزة تحضير القهوة وتحف الزينة.

كما نجح مفتشو "جمارك دبي" أيضاً في منع تهريب 251 كيلو جراما من عشبة الماريجوانا المخدرة موزعة على 3477 طرداً، تم إخفاؤها في أسطوانات الأوكسجين الخاصة بالغطس ومكبرات الصوت.

وقال سلطان سيف السويدي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في "جمارك دبي"، إن ضباط الإدارة ضبطوا خلال العامين الماضيين حيلا جديدة لتهريب المواد المخدرة، تم كشفها بالاعتماد على خبراتهم الواسعة ومواهبهم التي يتم صقلها باستمرار من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في علم كشف تهريب الممنوعات، إلى جانب الأجهزة المساندة الداعمة التي تعد الأحدث والأكثر تطوراً عالمياً، موضحا أن المفتشين تمكنوا خلال عامي 2022 و2023 من ضبط 1500 ضبطية متنوعة جمركية وأمنية في مراكز الشحن الجوي التي تشهد نشاطاً مكثفاً في حركة البضائع.

وأضاف: "تحرص جمارك دبي وضمن دورها الأساسي في حماية المجتمع والاقتصاد على كشف محاولات المهربين للممنوعات بكافة أشكالها وأنواعها والبضائع المقلدة والمقيدة"، مشيداً بمهارة موظفي "الجمارك" الإدارة وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ تجاه الوطن، وحرصهم على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، وحماية المجتمع من مخاطر وأضرار المخدرات، إضافة إلى جهودهم في تسهيل العمليات التجارية والبضائع عبر الشحن الجوي".



