طرق دبي تعلن خطة التحوّل إلى الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تنفيذ عن مبادرة خضراء جديدة، موجّهة لشركات توصيل الطلبات، وتتلخّص هذه المبادرة في خطة للتحول إلى استخدام الدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة في قطاع توصيل الطلبات.

وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية لقطاع النقل التجاري، والتعديل في اشتراطات الترخيص والتسجيل، بالإضافة إلى تطوير مشاريع لمحطات شحن تجريبية لتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية، التي ستعمل في قطاع خدمة توصيل الطلبات، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، المتمثّلة في المحافظة على استدامة الطاقة المطلوبة لهذه الدراجات، وهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

جهود

وقال مهند خالد المهيري مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة، التي تبذلها الهيئة لتعزيز وتحسين أداء وتجارب وسائل النقل المستدام، وتقديم خدمات أكثر فعالية وأكثر استدامة، تماشياً مع رؤية دبي 2030، الرامية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 %، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تتناغم حالياً مع عام الاستدامة 2023.

وأضاف المهيري: تهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتعزيز خدمات النقل التجاري الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تسريع التحول لوسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، بما يسهم في تعزيز المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع بجميع شرائحه.

وأوضح أن هيئة الطرق والمواصلات، وبالشراكة مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، قد بدأت باتخاذ الخطوة الأولى لدراسة وتطوير النموذج الأمثل من الدراجات الكهربائية، لتكون ملائمة وتتناسب مع طبيعة أعمال قطاع توصيل الطلبات، في خطوة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على تبني استخدام وسائل نقل خضراء صديقة للبيئة.

استهلاك

وتتضمن الخطة إنشاء محطات شحن موزعة على جميع أرجاء إمارة دبي، لتوفير الممكنات للتحول التدريجي للدراجات الكهربائية، التي ستسهم بلا شك في تخفيض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل الاعتماد على استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من سلوكيات القيادة السلبية، باستخدام التكنولوجيا المميزة، التي تتمتع بها الدراجات الكهربائية، والمتفوّقة على نظيرتها النارية، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى خفض نسبة الحوادث.

واختتم مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، حديثة بالقول: تؤكد هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التزامها الراسخ بالامتثال لرؤية قيادتها الحكيمة، وتقديم الحلول المثلى لقطاع النقل التجاري، بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية وسائل النقل، ويخدم التوجهات الاستراتيجية لقطاع النقل التجاري.