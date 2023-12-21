10629 إجراء طبيا أجراها المستشفى الميداني الأردني بغزة

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- Khaberni) خبرني - بلغت الإجراءات الطبية التي نفذها المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس، 11613 إجراءً متنوعا بين 164 عملية، 42 إدخال للعيادات، فيما بلغ مجموع الوصفات الطبية 5808 وصفات، وذلك للفترة الزمنية من 23 تشرين الثاني ولغاية 21 كانون الأول الحالي.
وبحسب إحصائية للقوات المسلحة الأردنيةــ الجيش العربي، الخميس، فيما أجرى المستشفى الميداني الأردني في جنوب قطاع غزة 10629 إجراءً طبيا تنوعت بين 2063 عملية، و241 إدخالا لعياداتها للفترة الزمنية بين 29 تشرين الثاني إلى 21 كانون الأول.
وتبين الإحصائية آخر الجهود المبذولة في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في المستشفيين الميداني الأردني في نابلس والخاص/2 في جنوب قطاع غزة.
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