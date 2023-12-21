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10629 إجراء طبيا أجراها المستشفى الميداني الأردني بغزة

12/21/2023 8:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغت الإجراءات الطبية التي نفذها المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس، 11613 إجراءً متنوعا بين 164 عملية، 42 إدخال للعيادات، فيما بلغ مجموع الوصفات الطبية 5808 وصفات، وذلك للفترة الزمنية من 23 تشرين الثاني ولغاية 21 كانون الأول الحالي.

وبحسب إحصائية للقوات المسلحة الأردنيةــ الجيش العربي، الخميس، فيما أجرى المستشفى الميداني الأردني في جنوب قطاع غزة 10629 إجراءً طبيا تنوعت بين 2063 عملية، و241 إدخالا لعياداتها للفترة الزمنية بين 29 تشرين الثاني إلى 21 كانون الأول.

وتبين الإحصائية آخر الجهود المبذولة في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في المستشفيين الميداني الأردني في نابلس والخاص/2 في جنوب قطاع غزة.

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