(MENAFN
- Golin Mena) "ڤاليبل كابيتال غروب" تنال رخصة تأسيس مكتب إقليمي من وزارة الاستثمار السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 ديسمبر 2023– أعلنت شركة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" (VCGL) المقدم العالمي البارز لحلول التقنيات المالية، عن حصولها على رخصة تأسيس مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية. وتتيح الرخصة التي حصلت عليها الشركة من وزارة الاستثمار السعودية، تمتع الشركة بالعديد من المزايا التجارية للعمل داخل المملكة، كالحوافز الضريبية ومجموعة من خدمات الدعم.
المقرّات الإقليمية في المملكة العربية السعودية هي مقرّات لشركات متعددة الجنسيّات أنشأت وفقًا لأحكام القوانين السعودية بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إنّ برنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، أعرب جس تشيونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد"، عن سعادته بالحصول على رخصة تأسيس مقر إقليمي في السعودية، معتبرًا ذلك "حلقة جديدة في سلسلة إنجازاتنا الاستراتيجية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وقال: "تلتزم "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" بتقديم حلول تخصصية متفوقة في مجال التقنيات المالية للمستثمرين السعوديين، من خلال منتجات وخدمات مالية رفيعة المستوى".
وتُعد شركة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" مجموعة مختصة بالخدمات المالية الشاملة تقدم للأفراد والشركات خدمات استثمارية عالمية متكاملة متعددة الأصول وعابرة للأسواق. كما تُعد شركتها التابعة "ڤاليبل كابيتال ليميتد" ثاني أكبر وسيط مالي يعمل عبر الإنترنت في هونغ كونغ من حيث حجم التداولات. وتدير المجموعة أعمالًا في الأسواق الرئيسة حول العالم، مثل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة، ما أكسبها شهرة عالمية وتقديرًا متزايدًا من ملايين المستخدمين.
وكانت شركة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" وشركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال" للأسهم الخاصة، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أقامتا شراكة في عام 2022 لتأسيس شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" في الرياض، وذلك في مبادرة استراتيجية تسعى إلى إتاحة التقنيات المالية التخصصية للمستثمرين المحليين وتسهم في تحقيق استراتيجية التقنيات المالية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.
وفي أكتوبر الماضي، حصلت شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" على الرخص المطلوبة من هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة خدمات التداول والاستشارات والحفظ في المملكة، لتصبح أول شركة عالمية في مجال التقنيات المالية مصرح لها تقديم خدمات الوساطة والتداول عبر الإنترنت في البلاد. وأصبحت الشركة لاحقًا عضوًا مسجلًا في سوق الأسهم السعودية، تداول، وكذلك في الشركتين التابعتين لتداول؛ شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة).
وتُعد "ڤاليبل كابيتال فايننشال" أيضًا عضوًا نشطًا في جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجمعية الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين، سعيًا منها إلى تعزيز قدراتها في مجال التكنولوجيا المالية وتوطيد علاقاتها المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت الشركة عن خطة لإطلاق تطبيق شامل للتداول في المملكة العربية السعودية، يحمل اسم "سهم". ويدمج التطبيق ثنائي اللغة ذو الإمكانات المتعددة عروض أسعار السوق والمعلومات ونتائج التحليلات، ليتيح للمستخدمين تجربة سلسة.
نبذة عن شركة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد"
تُعد شركة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" مجموعة مختصة بالخدمات المالية الشاملة تقدم للأفراد والشركات خدمات استثمارية عالمية متكاملة متعددة الأصول وعابرة للأسواق. تدير المجموعة أعمالًا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة، ما أكسبها شهرة عالمية وتقديرًا متزايدًا من ملايين المستخدمين. وقد صُنّفت شركتها التابعة "ڤاليبل كابيتال ليميتد" ثاني أكبر وسيط مالي يعمل عبر الإنترنت في هونغ كونغ من حيث حجم التداولات في عام 2020 وفقًا لتقارير هيئة الاستثمارات الصينية، كما صنفتها "كيه بي إم جي" ضمن الشركات الخمسين الكبرى في مجال التقنيات المالية في الصين.
نبذة عن شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال"
تُعد شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال"، المسجلة في الرياض عام 2022، مشروعًا مشتركًا بين شركة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" وشركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال". وتُعد شركة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد"، وهي الشركة الأم لـ "ڤاليبل كابيتال فايننشال"، شركة رائدة في مجال تقديم الحلول المالية القائمة على التقنية، مقرها في هونغ كونغ. وقد زوّد نجاح شركة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" في هونغ كونغ شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" بالموارد اللازمة لإتاحة أحدث التقنيات وأنظمة التداول لشركات الوساطة المالية في المملكة العربية السعودية. وبفضل خبرة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" في التقنيات والمنتجات المتقدمة، أصبحت مهيأة للاستفادة من قدراتها ودفع عجلة الابتكار في السوق المالية السعودية.
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