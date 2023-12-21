6 نجمات عرب في احتفال رأس السنة بالرياض

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحت عنوان "ليلة نجمات العرب"، كشفت شركة روتانا عن حفل غنائي يحتضنه مسرح محمد عبده أرينا، ليلة رأس السنة 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ضمن موسم الرياض بنسخته الرابعة، يجمع 6 نجمات عرب معاً.

وتشارك في الأمسية الغنائية النجمتان اللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم، والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والمغربية أسماء لمنور، والمصرية أنغام، والسورية أصالة نصري، بقيادة موسيقية للمايسترو هاني فرحات.

ونشر حساب "روتانا" عبر منصة "إكس" فيديو ترويجياً للحفل، وعلّق: Big Time نجمات الوطن العربي في الرياض..31 ديسمبر.

وكانت الرياض، احتفلت بعام 2023، بحفل غنائي ضخم بعنوان "تريو رياض نايت" جمع حوالي 13 فناناً عربياً، العام الماضي، وكان أبرز المشاركين فيه أنغام، ونوال الزغبي، وإليسا، ولطيفة التونسية، ونانسي عجرم، بالإضافة لعاصي الحلاني، وماجد المهندس، ووليد توفيق. وكان نجم الحفل الفنان السوري جورج وسوف.