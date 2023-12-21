Thursday, 21 December 2023 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 نجمات عرب في احتفال رأس السنة بالرياض

12/21/2023 5:53:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحت عنوان "ليلة نجمات العرب"، كشفت شركة روتانا عن حفل غنائي يحتضنه مسرح محمد عبده أرينا، ليلة رأس السنة 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ضمن موسم الرياض بنسخته الرابعة، يجمع 6 نجمات عرب معاً.

وتشارك في الأمسية الغنائية النجمتان اللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم، والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والمغربية أسماء لمنور، والمصرية أنغام، والسورية أصالة نصري، بقيادة موسيقية للمايسترو هاني فرحات.

ونشر حساب "روتانا" عبر منصة "إكس" فيديو ترويجياً للحفل، وعلّق: Big Time نجمات الوطن العربي في الرياض..31 ديسمبر.

وكانت الرياض، احتفلت بعام 2023، بحفل غنائي ضخم بعنوان "تريو رياض نايت" جمع حوالي 13 فناناً عربياً، العام الماضي، وكان أبرز المشاركين فيه أنغام، ونوال الزغبي، وإليسا، ولطيفة التونسية، ونانسي عجرم، بالإضافة لعاصي الحلاني، وماجد المهندس، ووليد توفيق. وكان نجم الحفل الفنان السوري جورج وسوف.

MENAFN21122023000151011027ID1107641589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث