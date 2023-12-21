6 نجمات عرب في احتفال رأس السنة بالرياض

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تحت عنوان "ليلة نجمات العرب"، كشفت شركة روتانا عن حفل غنائي يحتضنه مسرح محمد عبده أرينا، ليلة رأس السنة 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ضمن موسم الرياض بنسخته الرابعة، يجمع 6 نجمات عرب معاً.
وتشارك في الأمسية الغنائية النجمتان اللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم، والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والمغربية أسماء لمنور، والمصرية أنغام، والسورية أصالة نصري، بقيادة موسيقية للمايسترو هاني فرحات.
ونشر حساب "روتانا" عبر منصة "إكس" فيديو ترويجياً للحفل، وعلّق: Big Time نجمات الوطن العربي في الرياض..31 ديسمبر.
وكانت الرياض، احتفلت بعام 2023، بحفل غنائي ضخم بعنوان "تريو رياض نايت" جمع حوالي 13 فناناً عربياً، العام الماضي، وكان أبرز المشاركين فيه أنغام، ونوال الزغبي، وإليسا، ولطيفة التونسية، ونانسي عجرم، بالإضافة لعاصي الحلاني، وماجد المهندس، ووليد توفيق. وكان نجم الحفل الفنان السوري جورج وسوف.
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