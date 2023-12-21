رام الله: نتائج فحوصات عباس مطمئنة

رام الله: نتائج فحوصات عباس مطمئنة
التاريخ
12/21/2023 5:53:39 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس غادر المستشفى بعد أن أجرى فحوصات طبية روتينية مساء الأربعاء في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.
وقالت الوكالة إن النتائج كانت مطمئنة.
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