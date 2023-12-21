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رام الله: نتائج فحوصات عباس مطمئنة

12/21/2023 5:53:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس غادر المستشفى بعد أن أجرى فحوصات طبية روتينية مساء الأربعاء في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وقالت الوكالة إن النتائج كانت مطمئنة.


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