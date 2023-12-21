أخبار سارة للاردنيين.. منخفض الجمعة من الدرجة الثانية

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشير آخر التحديثات الجوية إلى تأثر الأردن بمنخفض جوي، تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية الخاص بمركز "طقس العرب".

والمنخفض القادم شتوي اعتيادي، يبدأ ليلة الجمعة على السبت، ويستمر يومي السبت والأحد، يترافق بأمطار تكون غزيرة أحيانا خصوصا في شمال المملكة.

وتاليا توضيح بعض خصائص المنخفض الجوي:

تبلغ كميات الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 5 إلى 50 ملم، وقد تصل بعض هبات الرياح إلى 65 كم/ساعة.

والمناطق المتأثرة بالمنخفض هي الشمالية بالدرجة الأولى يليها المناطق الوسطى بالإضافة إلى أجزاء من جنوب وشرق الأردن، حيث تصل مدة تأثير المنخفض إلى 45 ساعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى بين 5 إلى 14 درجة مئوية، فيما لا يوجد فرص لهطول الثلوج.