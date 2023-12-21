أخبار سارة للاردنيين.. منخفض الجمعة من الدرجة الثانية

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- Khaberni) خبرني - تشير آخر التحديثات الجوية إلى تأثر الأردن بمنخفض جوي، تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية الخاص بمركز "طقس العرب".
والمنخفض القادم شتوي اعتيادي، يبدأ ليلة الجمعة على السبت، ويستمر يومي السبت والأحد، يترافق بأمطار تكون غزيرة أحيانا خصوصا في شمال المملكة.
وتاليا توضيح بعض خصائص المنخفض الجوي:
تبلغ كميات الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 5 إلى 50 ملم، وقد تصل بعض هبات الرياح إلى 65 كم/ساعة.
والمناطق المتأثرة بالمنخفض هي الشمالية بالدرجة الأولى يليها المناطق الوسطى بالإضافة إلى أجزاء من جنوب وشرق الأردن، حيث تصل مدة تأثير المنخفض إلى 45 ساعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى بين 5 إلى 14 درجة مئوية، فيما لا يوجد فرص لهطول الثلوج.
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