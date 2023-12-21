ليفربول يسحق وست هام بخماسية ويتأهل لقبل نهائي كأس الرابطة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألحق فريق ليفربول هزيمة ثقيلة بضيفه ويستهام يونايتد بنتيجة 1/5 مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد رود، ليكمل عقد المتأهلين لقبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.
واكتفى ليفربول بهدف وحيد في الشوط الأول سجله لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي بعد مرور 28 دقيقة.
وفي الشوط الثاني انهار الضيف اللندني أكثر فأكثر واستقبل مرماه 4 أهداف أخرى، حيث سجل كورتيس جونز وكودي جاكبو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و71.
ومنح جارود بوين الأمل لفريق ويستهام بتقليص الفارق بهدف في الدقيقة 77.
لكن ليفربول عاقب ضيفه بتسجيل الهدف الرابع عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 82و أضاف كورتيس جونز الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 84.
وكانت أندية تشيلسي وفولهام وميدلزبره تأهلت لقبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الثلاثاء.
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