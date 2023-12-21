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ليفربول يسحق وست هام بخماسية ويتأهل لقبل نهائي كأس الرابطة

12/21/2023 5:53:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ألحق فريق ليفربول هزيمة ثقيلة بضيفه ويستهام يونايتد بنتيجة 1/5 مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد رود، ليكمل عقد المتأهلين لقبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

واكتفى ليفربول بهدف وحيد في الشوط الأول سجله لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي بعد مرور 28 دقيقة.

وفي الشوط الثاني انهار الضيف اللندني أكثر فأكثر واستقبل مرماه 4 أهداف أخرى، حيث سجل كورتيس جونز وكودي جاكبو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و71.

ومنح جارود بوين الأمل لفريق ويستهام بتقليص الفارق بهدف في الدقيقة 77.

لكن ليفربول عاقب ضيفه بتسجيل الهدف الرابع عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 82و أضاف كورتيس جونز الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 84.

وكانت أندية تشيلسي وفولهام وميدلزبره تأهلت لقبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الثلاثاء.


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