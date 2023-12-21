بعد فاجعة الحافلة.. مولودية البيض: نحتاج 6 أشهر للتعافي من الصدمة

قال جمال بسايح، نائب رئيس مولودية البيض، إن الكلمات لا يمكن أن تصف حجم الكارثة التي ألمت بفريقه، مؤكداً أنهم بحاجة إلى 6 أشهر على الأقل للتعافي من الصدمة.

وأضاف بسايح في تصريحات صحفية "في البداية أترحم على كل الأحبة الذين فقدناهم في هذا الحادث الأليم، صراحة الأمور أصبحت لا تطاق، فهناك فرق في الجزائر وصلت إلى حد السماء بأموالها، وأخرى لا ما زالت تعاني تحت الأرض".

وواصل: "من غير المعقول أن يحضر الفريق لمباراته في البيض، وبعدها ينطلق في المساء عبر رحلة برية بالحافلة لكي يضمن الوصول صباح الخميس إلى مدينة تيزي وزو".

وكشف نائب الرئيس، أن إدارة النادي كانت حريصة على نقل الفريق جواً إلى تيزي وزو، رغم الضائقة المالية، لكنها تفاجأت بإلغاء الرحلة في آخر لحظة من قبل الخطوط الجزائرية، الأمر الذي جعلها تقرر التنقل براً.

وختم: "بعثة الفريق تنقلت الأسبوع الماضي إلى خنشلة، في رحلة شاقة دامت 28 ساعة ذهابًا وإيابًا، هل هذا معقول؟ إنه ظلم حقيقي لهذا النادي".

وتعرضت حافلة فريق نادي مولودية البيض، الأربعاء، لحادث سير خطير، خلال توجهها إلى ولاية تيزي وزو، التي تحتضن مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل بالدوري الجزائري للمحترفين، بعد غد الجمعة، وأسفر الحادث، عن 3 حالات وفاة، لمساعد المدرب خالد مفتاح، وحارس المرمى زكرياء بوزياني، بالإضافة إلى سائق الحافلة عز الدين بن شاقور.

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