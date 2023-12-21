اللقطات الأولى لحادث حافلة نادي مولودية البيض (صور)

تداولت وسائل إعلام جزائرية، اللقطات الأولى من الحادث الخطير، الذي تعرضت له حافلة فريق نادي مولودية البيض، خلال توجهها إلى ولاية تيزي وزو، التي كان مقرراً استضافتها مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل بالدوري الجزائري، غداً

الجمعة.

وكان الحادث أسفر عن 3 حالات وفاة، لمساعد المدرب خالد مفتاح، وحارس المرمى زكرياء بوزياني، بالإضافة إلى سائق الحافلة عز الدين بن شاقور.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه لأسر ضحايا نادي مولودية البيض، وكتب تبون عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيّض.، وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، كما أعزّي كل محبيّ الفريق، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدم وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرحمان حماد، بتعازيه لأسر الضحايا، وقال حماد في رسالة التعزية: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لهم بإذن الله، الحارس زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح، نادي مولودية البيض".

وقرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إيقاف النشاطات الكروية إلى أجل غير مسمى، حيث أصدر بيانًا، جاء فيه: "على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بكرة القدم الجزائرية، عقب الحادث المروري الذي تعرض له نادي مولودية البيض سهرة الأربعاء 20 ديسمبر 2023، وأسفر عن وفاة شخصين، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجميد كل النشاطات الكروية المقررة نهاية هذا الأسبوع عبر كل القطر الوطني، على كل المستويات وفي مختلف الفئات وتأجيلها إلى تاريخ لاحق".

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