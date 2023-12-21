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إصابات حرجة في بعثة مولودية البيض الجزائري

12/21/2023 5:53:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف عبد القادر دحماني، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية البيض، عن تفاصيل الحادث المروري الأليم، الذي تعرضت له بعثة الفريق، الأربعاء، خلال تنقلها إلى مدينة تيزي وزو، لمواجهة شبيبة القبائل.

وقال دحماني في تصريحات تلفزيونية: "للأسف الشديد، حافلة الفريق انحرفت عن مسارها خلال تواجدها بمدينة السوقر، بولاية تيارت، قبل أن تنقلب، مما أدى إلى وفاة مساعد المدرب خالد مفتاح، والحارس زكرياء بوزياني، قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "الحادث تسبب في العديد من الإصابات في صفوف اللاعبين والطاقمين الفني والإداري، والحمد لله جميعهم خضعوا للعلاج بمستشفى تيارت، ولم تتبق لدينا سوى 3 إصابات يمكن أن نقول إنها حرجة".

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