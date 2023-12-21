محكمة العدل الأوروبية تقر بصحة إقامة «السوبر ليغ»

أقرت محكمة العدل الأوروبية، بصحة إقامة بطولة «السوبر ليغ»، وأدانت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإعاقة تنظيم البطولة.

وفي أبريل 2021، قدم 12 ناديًا، من الأندية الكبرى في أوروبا، خطتهم الأساسية لإقامة دوري «السوبر ليغ» مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل عوضاً عن بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن هذه الخطة رُفِضَت سريعاً بعد اعتراضات شديدة من الروابط والاتحادات والجماهير.

وتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال تحديث فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة البطولة من دوري ضخم يضم 36 فريقاً، والآن لدى منظمي دوري السوبر خطة جديدة، بمشاركة من 60 إلى 80 فريقاً من عدة أقسام.

وتبقى أندية ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس حريصة على إقامة دوري السوبر، فيما هدد "يويفا" هذه الفرق ولاعبيها بالاستبعاد من كافة المسابقات، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.

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