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مبيعات «بلاي ستيشن 5» تتجاوز 50 مليون نسخة

12/21/2023 5:53:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة "سوني" اليابانية أنّ مبيعاتها من "بلاي ستيشن 5" وصلت إلى 50 مليون نسخة، بعد ثلاث سنوات على إطلاق منصة ألعاب الفيديو هذه، في نتيجة تؤكد تسارعاً قوياً في مبيعاتها التي تأثرت سلباً لفترة طويلة جراء نقص طال عدداً من السلع.

وقالت سوني في بيان الأربعاء "بفضل دعم محبي بلاي ستيشن في مختلف أنحاء العالم، شهدت مبيعات بلاي ستيشن 5 زخما قويا هذا العام مدفوعا بسلسلة من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة".

وكانت المبيعات مدعومة بإصدار ألعاب ناجحة على غرار "مارفلز سبايدر مان 2" التي بيع أكثر من 2,5 مليون نسخة منها خلال الساعات الأربع والعشرين التي تلت إصدارها في نهاية أكتوبر، و"بالدرز غايت 3" و"الان وايك 2".

وخلال مرحلة كوفيد-19، واجه إنتاج وشحن "بلاي ستيشن 5" التي صدرت في نوفمبر 2020، صعوبات جراء نقص في أشباه الموصلات والتغييرات العالمية التي طرأت على سلاسل التوريد بسبب التدابير الصحية المُتخذة في عدد كبير من الدول.

وقال رئيس قسم ألعاب الفيديو لدى "سوني" جيم راين، في البيان "يسعدنا أنها المرة الأولى منذ إطلاق بلاي ستيشن 5 يكون لدينا مخزون كامل من وحدات التحكم لموسم أعياد نهاية السنة، مما يتيح للراغبين في الحصول عليها شراءها".


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