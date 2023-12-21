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أوكرانيا تستدعي مواطنيها الذكور في الخارج للانضمام إلى القتال ضد روسيا

12/21/2023 5:53:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في إطار بحث أوكرانيا عن جنود إضافيين، يريد وزير الدفاع رستم أميروف أيضا انضمام الرجال الذين يعيشون في الخارج لأداء الخدمة العسكرية العام المقبل.

وقال أميروف في تصريحات نشرت ليل الأربعاء/الخميس في وسائل إعلام ألمانية من بينها صحيفة بيلد وفيلت تي في وبوليتيكو إنه سيطلب من الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما في ألمانيا ودول أخرى والمؤهلين لأداء الخدمة العسكرية الحضور إلى مراكز التجنيد التابعة للقوات المسلحة.

وأضاف الوزير أنه يوجه "دعوة"، لكنه أوضح أنه ستكون هناك عقوبات إذا لم يمتثل أي شخص للطلب.

وقال: "ما زلنا نناقش ما يجب أن يحدث إذا لم يأتوا طواعية".

ويرغب الجيش الأوكراني في تعبئة ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف جندي إضافي للانضمام إلى الحرب ضد روسيا.

غير أن شروط الإطار المالي والسياسي لم تتضح بعد. ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي التعبئة بأنها "قضية حساسة".

وقال أميروف إن العدالة مهمة. وفي المستقبل، ينبغي أن يكون واضحا مسبقا للمشمولين بالأمر كيف سيتم تدريبهم وتجهيزهم، وأين ومتى سيخدمون ومتى سيتم إنهاء خدمتهم. وعلى الرغم من الحظر، سافر العديد من الرجال الأوكرانيين إلى الخارج قبل استدعاء محتمل.


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