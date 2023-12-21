دائرة القضاء في أبوظبي تطلق خدمة التسليم الفوري لعقود الزواج رقمياً

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة التسليم الفوري لعقود الزواج رقمياً عبر الرسائل النصية والقنوات الإلكترونية المعتمدة، والتي تعد الخدمة الأولى من نوعها، إذ تتيح إرسال عقد الزواج إلكترونياً للزوجين في مجلس العقد بشكل مباشر، فور انتهاء المأذون من إبرام عقد الزواج وإجراء المصادقة الرقمية.

وقد أنجزت دائرة القضاء نحو 7 آلاف عقد زواج رقمي منذ إطلاق خدمة عقود الزواج الرقمية في شهر أكتوبر 2022، والتي توفر إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً، مع إتاحة خيار إجراء جلسة العقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مع مشاركة الوثيقة النهائية لعقد الزواج عبر القنوات الرسمية باستخدام التوقيع الرقمي.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، أن خدمة تسليم عقود الزواج مباشرة في مجلس العقد، تأتي ضمن حزمة الخدمات المتطورة المقدمة في القطاع القضائي والعدلي في إمارة أبوظبي، تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لاستدامة التطوير والتحديث للمنظومة القضائية بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية وتحقيق الريادة عالمياً.

وتتيح خدمة عقود الزواج الرقمية، للمتعاملين تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي، باستخدام الهوية الرقمية، واستكمال الإجراءات والدفع إلكترونياً بعد الحصول على الموافقة، ثم استخدام نظام حجز المواعيد، مع إمكانية إجراء عقد الزواج حضوريا أو عن بُعد عن طريق الاتصال المرئي، وتسليم عقد الزواج رقمياً بعد انتهاء المأذون من إتمام الإجراءات.

كما تتيح الخدمة الرقمية، مرونة كبيرة في اختيار الموعد المناسب لإجراء عقد الزواج، من خلال الاطلاع على مواعيد المأذونين المعتمدين، مع تسلم نتيجة الفحص الطبي للخاطبين تلقائياً، والاستغناء عن السجل الورقي للمأذون واستبداله برقم العقد الإلكتروني الذي يصدر مصادق عليه رقمياً.





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