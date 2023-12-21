متحف المستقبل يجدد شراكته الاستراتيجية مع بلدية دبي

أعلن متحف المستقبل عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع بلدية دبي بهدف مواصلة مسيرة تصميم مستقبل دبي وتعزيز ريادتها العالمية، والبناء على مخرجات شراكتهما الناجحة التي انطلقت في سبتمبر 2022 لاستشراف فرص المستقبل وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية.

ويركز التعاون المشترك بين متحف المستقبل وبلدية دبي على تصميم وصناعة مستقبل العديد من المجالات مثل المدن الذكية والتخطيط الحضري والبناء المستدام والتقنيات الزراعية والأمن الغذائي.

ويتجلى أحد أبرز أوجه التعاون بين الجهتين في معرض "المستقبل اليوم" الذي يستضيفه متحف المستقبل بالتعاون مع بلدية دبي، ويهدف إلى استشراف ملامح تكنولوجيا المستقبل ومساهمتها في تطوير حلول محتملة للتحديات المجتمعية والبيئية على المستوى العالمي، ويقدم نماذج أولية وحلول الجيل المقبل من التكنولوجيا لمواجهة التحديات المتعلقة في مجالات الزراعة وإدارة النفايات والبيئة والأمن الغذائي وتخطيط المدن.

خلفان جمعة بلهول: متحف المستقبل شريك لكل من يؤمن بالمستقبل ويعمل على استشرافه وتخليه وصناعته

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن متحف المستقبل شريك لكل من يؤمن بالمستقبل ويعمل على استشرافه وتخليه وصناعته، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع بلدية دبي والتي ساهمت خلال فترة قصيرة بتحقيق إنجازات مميزة في مجال تطوير الرؤى المستقبلية حول تصميم مجتمعات ومدن المستقبل وسبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المبتكرة لصالج الإنسان أولاً وأخيراً.

مبادرة مستدامة

الجدير بالذكر أن متحف المستقبل تعاون مع بلدية دبي في عدد من الفعاليات الرامية لتحفيز الإبداع والمساهمة في تطوير حلول جديدة لبناء مستقبل مشرق، بما في ذلك توزيع 2071 شتلة من شجرة الغاف على زوار المتحف خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 52، في دلالة رمزية على مئوية الإمارات في عام 2071، وذلك ضمن الجهود المستمرة لبناء غد أكثر استدامة، وتماشياً مع أهداف البلدية في زيادة الغطاء النباتي في دولة الإمارات. واكتسبت هذه المبادرة أهمية كبيرة لتزامنها مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو دبي.





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