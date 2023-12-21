«المركزي» يرفع توقعات نمو الناتج المحلي للإمارات في 2024 إلى 5.7 %

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفع المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 5.7 % في عام 2024، وذلك في تقرير المراجع الربعية للربع الثالث، صعوداً من 4.3 % في المراجعة الربعية السابقة. بينما خفض المصرف توقعات نمو الاقتصاد للعام الجاري إلى 3.1 % من 3.3 %، وذلك مواكبة لما تشهده أسواق النفط في ظل سياسات خفض الإنتاج حتى نهاية العام.
وذكر «المركزي» أن معدلات النمو المتوقعة لا تزال غير مؤكدة، في ظل استمرارية الأوضاع الدولية، وتواصل انكماش الاقتصاد العالمي، وتوقعات المزيد من خفض إنتاج النفط.
وكان الناتج المحلي النفطي قد تقلص بنسبة 5.1 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، في الوقت الذي تسارع الناتج غير النفطي بحوالي 7.1 % خلال نفس الفترة.
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