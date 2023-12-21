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«المركزي» يرفع توقعات نمو الناتج المحلي للإمارات في 2024 إلى 5.7 %

12/21/2023 5:53:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 5.7 % في عام 2024، وذلك في تقرير المراجع الربعية للربع الثالث، صعوداً من 4.3 % في المراجعة الربعية السابقة. بينما خفض المصرف توقعات نمو الاقتصاد للعام الجاري إلى 3.1 % من 3.3 %، وذلك مواكبة لما تشهده أسواق النفط في ظل سياسات خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وذكر «المركزي» أن معدلات النمو المتوقعة لا تزال غير مؤكدة، في ظل استمرارية الأوضاع الدولية، وتواصل انكماش الاقتصاد العالمي، وتوقعات المزيد من خفض إنتاج النفط.

وكان الناتج المحلي النفطي قد تقلص بنسبة 5.1 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، في الوقت الذي تسارع الناتج غير النفطي بحوالي 7.1 % خلال نفس الفترة.

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