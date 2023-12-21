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اليابان تتجه لاقتراح موازنة قدرها 784 مليار دولار

12/21/2023 5:53:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المنتظر أن تقترح اليابان موازنة سنوية تبقي الإنفاق عند مستويات مرتفعة على نحو تاريخي بعد أخذ النفقات المخفضة المرتبطة بجائحة كورونا في الاعتبار.

وسوف تبلغ الموازنة المبدئية للعام المالي الذي يبدأ في أبريل 112 تريليون ين (784 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 4ر114 تريليون ين القياسي الحالي، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس. وسوف يتم تقديم إطار العمل إلى مجلس الوزراء لاعتماده غدا الجمعة.

ويمثل إجمالي المبلغ تراجعا عن عام سابق، وهو أول تراجع خلال 12 عاما، ولكن فقط بعد تخصيم صندوق طوارئ لتحفيز في فترة كورونا في ميزانية العام الجاري، ما أدى إلى تضخيم إنفاق العام الجاري بواقع 5 تريليونات ين.


وهناك تريليون ين مخصصة لتحفيز زيادة الأجور والتخفيف من أثر التضخم في الخطة المقررة للعام المقبل.

وسوف يشكل الإنفاق ضغطا ماليا إضافيا على الدولة الأكثر مديونية بين الدول المتقدمة في العالم. وارتفع الدين الحكومي العام في اليابان إلى ما يعادل 255 % من اقتصادها، بحسب صندوق النقد الدولي.


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