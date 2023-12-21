74.4 مليار درهم الأصول المستثمرة بقطاع التأمين في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
نما حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 74.4 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بحوالي 72.2 مليار درهم في نفس الفترة من 2022.
وأوضحت بيانات عن القطاع صادرة عن المصرف المركزي أن القطاع قد رفع مخصصاته أيضا إلى 75 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.
في الوقت ذاته ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14.4% لتصل إلى 42 مليار درهم مستندة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسية 22.6% والممتلكات بنسبة 13.7%.
بينما ارتفعت المطالبات بحوالي 22.4% لتصل إلى 23.1 مليار درهم مدفوعة بزيادة مطالبات التأمين الصحي أيضا بحوالي 22% وتأمين الأشخاص 11% وتأمين الممتلكات 9.6%.
ويعمل بالقطاع حوالي 60 شركة تشمل 23 شركة وطنية و27 شركة أجنبية فيما يضم حوالي 491 مهنة مرتبطة بأنشطة القطاع.
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