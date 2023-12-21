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74.4 مليار درهم الأصول المستثمرة بقطاع التأمين في الإمارات

12/21/2023 5:53:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نما حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 74.4 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بحوالي 72.2 مليار درهم في نفس الفترة من 2022.

وأوضحت بيانات عن القطاع صادرة عن المصرف المركزي أن القطاع قد رفع مخصصاته أيضا إلى 75 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

في الوقت ذاته ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14.4% لتصل إلى 42 مليار درهم مستندة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسية 22.6% والممتلكات بنسبة 13.7%.

بينما ارتفعت المطالبات بحوالي 22.4% لتصل إلى 23.1 مليار درهم مدفوعة بزيادة مطالبات التأمين الصحي أيضا بحوالي 22% وتأمين الأشخاص 11% وتأمين الممتلكات 9.6%.

ويعمل بالقطاع حوالي 60 شركة تشمل 23 شركة وطنية و27 شركة أجنبية فيما يضم حوالي 491 مهنة مرتبطة بأنشطة القطاع.


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