54.2 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة في يوم الذكرى السنوية الـ 40 للتأسيس

أعلنت سوق دبي الحرة أن إجمالي مبيعاتها في يوم الذكرى السنوية الـ 40 لتأسيسها، في 20 ديسمبر، بلغ 54.2 مليون درهم (14.8 مليون دولار)، أرقام دعمها عرض التخفيضات 25%، الذي أطلقته السوق الحرة على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات، والذي تم توسيعه ليشمل عملاء «التوصيل المنزلي» وعرض «كليك آند كوليكت».

وقد أسفر هذا العرض المميز عن حركة شراء قوية شهدها مطارا دبي وآل مكتوم الدوليان، بزيادة ملحوظة وصلت إلى 53% بالمقارنة مع اليوم ذاته من العام الماضي.

وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً خلال يوم العرض، مسجلة 12.4 مليون درهم (3.4 ملايين دولار)، تلتها ساعات اليد في المرتبة الثانية محققة 7.5 ملايين درهم (2.1 مليون درهم)، بينما سجلت مبيعات تذاكر سحب «ميلينيوم مليونير» 6.6 ملايين درهم (1.8 مليون دولار)، في حين جاءت مستحضرات التجميل في المرتبة الرابعة بمبيعات وصلت إلى 4.3 ملايين درهم (1.2 مليون دولار).

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نتائج مبهرة حققتها مبيعات سوق دبي الحرة في يوم الذكرى السنوية الـ 40 لتأسيسها، ونحن سعداء بهذا الإنجاز الرائع الذي تحقق في جميع الصالات في غضون 24 ساعة فقط، حيث شهدنا تفاعلاً كبيراً في أوساط المتعاملين وفريق العمل، وأشكر جميع من شارك في احتفالاتنا في ذكرى التأسيس ومن أسهم في صنع هذا النجاح».

وبلغ إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة عبر الإنترنت خلال يوم التخفيضات 7.5 ملايين درهم (2.1 مليون دولار)، بإجمالي 5.815 طلب شراء تم تلقيه عبر خدمتي «التوصيل المنزلي» و«كليك آند كولكت»، وكذلك طلبات تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع مفاجآت سوق دبي الحرة» الترويجيين، اللذين بيعت جميع تذاكرهما عبر الإنترنت أيضاً.

كما تلقت أجهزة تسجيل المبيعات، خلال يوم العرض، ما مجموعه 79.812 معاملة شراء، في حين أصدر مركز سوق دبي الحرة للتوزيع 800 منصة للبضائع من مستودعات السوق الحرة إلى مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، ووصل إجمالي عدد عمليات النقل من المستودعات 8.041 عملية، قامت بنقل 265.799 وحدة سلعية.

ويحظى عرض الخصومات الترويجي الذي تطلقه سوق دبي الحرة سنوياً بمناسبة ذكرى تأسيسها باهتمام كبير بين أوساط المسافرين، الذين يترقبونه بفارغ الصبر، حتى أن الكثيرين منهم يختارون موعد سفرهم ليتزامن مع اليوم الذي تطلق فيه السوق الحرة خصوماتها (25%). تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي الحرة أطلقت أول عرض تخفيضات من نوعه في الذكرى الـ 20 لانطلاقتها في عام 2003، واستمرت بإطلاقه سنوياً منذ ذلك الحين، ولا يزال يحظى بشهرة واسعة في فترة تنشط فيها حركة السفر خلال العام.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز