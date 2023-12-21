Thursday, 21 December 2023 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك المركزي الشيلي يسرع وتيرة خفض أسعار الفائدة

12/21/2023 5:53:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسرع البنك المركزي الشيلي وتيرة خفض أسعار الفائدة، مع إعلان خفضها بمقدار 75 نقطة أساس، وإشارته إلى احتمال تخفيضها بوتيرة أسرع، في ظل تحسن كل من مؤشرات التضخم محلياً، وأداء الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن لجنة السياسة النقدية، برئاسة روزانا كوستا محافظة البنك المركزي، وافقت على خفض الفائدة إلى 25. 8 %، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات 12 من بين 20 محللاً استطلعت الوكالة رأيهم. وتوقع ثمانية محللين خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط.

وفي بيان، قال أعضاء اللجنة إن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، يتباطأ بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، وأكدوا أن معدل التضخم العام سيصل إلى المستوى المستهدف، وهو 3 % خلال النصف الثاني من العام المقبل.

في الوقت نفسه، تتطور الأحوال الاقتصادية العالمية بصورة جيدة.

وقالت لجنة السياسة النقدية، إن اقتراب معدل التضخم من النطاق المستهدف، سيتطلب خفضاً جديداً لأسعار الفائدة الرئيسة. كما أن حجم وتوقيت تخفيضات الفائدة سيرتبطان بتطورات حالة الاقتصاد الكلي، وتأثيره في التضخم.

وفي 26 أكتوبر الماضي، خفض البنك المركزي الشيلي أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع سعر البيزو الشيلي أمام الدولار بنسبة 8 %، منذ ذلك الوقت، ما أدى إلى تراجع أسعار الواردات، بما في ذلك الوقود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN21122023000110011019ID1107641568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث