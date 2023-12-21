البنك المركزي الشيلي يسرع وتيرة خفض أسعار الفائدة

أسرع البنك المركزي الشيلي وتيرة خفض أسعار الفائدة، مع إعلان خفضها بمقدار 75 نقطة أساس، وإشارته إلى احتمال تخفيضها بوتيرة أسرع، في ظل تحسن كل من مؤشرات التضخم محلياً، وأداء الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن لجنة السياسة النقدية، برئاسة روزانا كوستا محافظة البنك المركزي، وافقت على خفض الفائدة إلى 25. 8 %، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات 12 من بين 20 محللاً استطلعت الوكالة رأيهم. وتوقع ثمانية محللين خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط.

وفي بيان، قال أعضاء اللجنة إن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، يتباطأ بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، وأكدوا أن معدل التضخم العام سيصل إلى المستوى المستهدف، وهو 3 % خلال النصف الثاني من العام المقبل.

في الوقت نفسه، تتطور الأحوال الاقتصادية العالمية بصورة جيدة.

وقالت لجنة السياسة النقدية، إن اقتراب معدل التضخم من النطاق المستهدف، سيتطلب خفضاً جديداً لأسعار الفائدة الرئيسة. كما أن حجم وتوقيت تخفيضات الفائدة سيرتبطان بتطورات حالة الاقتصاد الكلي، وتأثيره في التضخم.

وفي 26 أكتوبر الماضي، خفض البنك المركزي الشيلي أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع سعر البيزو الشيلي أمام الدولار بنسبة 8 %، منذ ذلك الوقت، ما أدى إلى تراجع أسعار الواردات، بما في ذلك الوقود.

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