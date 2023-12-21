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ارتفاع العجز في الميزانية البريطانية 27 % في 8 أشهر

12/21/2023 5:53:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع الاقتراض الحكومي البريطاني بشكل حاد في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي، فيما زاد الإنفاق الحكومي، نتيجة للمدفوعات التي كان الغرض منها مساعدة المواطنين خلال أزمة تكاليف المعيشة.

وأعلن مكتب الإحصاء الحكومي، أن العجز بين أبريل ونوفمبر، قفز إلى 116.4 مليار جنيه إسترليني (147 مليار دولار)، بارتفاع بنسبة 27 % عن عام سابق.

وشهد نوفمبر وحده عجزاً بقيمة 14.3 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر من العجز الذي توقعه خبراء الاقتصاد، وقدره 13 مليار جنيه إسترليني.

وتعكس الزيادة في العام حتى اليوم الإنفاق لتعويض البريطانيين عن أعلى تضخم تشهده البلاد خلال عقود، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال مجلس الإحصاء الوطني إن تكلفة الرفاه الاجتماعي ارتفعت 12 % عن عام سابق، بعدما ارتفعت الإعانات بواقع 10 % في أبريل، بينما ارتفعت تكاليف العاملين في القطاع الحكومي بواقع 12 %.

وجرى التعويض عن الزيادات جزئياً، بخفض نسبته 15 % في مدفوعات فوائد الديون، ما يعكس انخفاضاً في معدل التضخم المستخدم لتحديد مدفوعات السندات المرتبطة بالمؤشر. ولكن في الشهر الماضي، وصلت تكاليف الديون إلى 7.7 مليارات جنيه إسترليني، وهي الأعلى في نوفمبر منذ بدء التسجيل في 1997.

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