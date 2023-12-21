تغيير آلية قرعة دوري أبطال آسيا.. وقمة سعودية إماراتية محتملة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغييرًا في نظام قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، ما يخلط الأوراق وينذر بمواجهات قوية.

وتجرى القرعة الخميس المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 16 ناديًا، 8 من منطقة الغرب، ومثلها من الشرق، وتقام القرعة بحيث تتقابل أندية الغرب في 4 مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام الأمر ذاته في منطقة الشرق.

وتأهل إلى ثمن النهائي 5 أندية تصدرت مجموعاتها في كل منطقة، إضافة إلى أفضل 3 أندية احتلت المركز الثاني في كل من المنطقتين، وفي منطقة الغرب، تأهل في صدارة المجموعة كل من العين (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان)، الاتحاد (السعودية)، الهلال (السعودية)، النصر (السعودية)، بينما صعد كأفضل أندية احتلت المركز الثاني كل من نافباهور (أوزبكستان)، سباهان (إيران)، الفيحاء (السعودية)، وفي منطقة الشرق، تصدرت المجموعات أندية بانكوك يونايتد (تايلاند)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، فينتفوريت كوفو (اليابان)، كاوازاكي فرونتال (اليابان)، بوهانج ستيلرز (جمهورية كوريا)، وتأهلت في المركز الثاني أندية شاندونج تايشان (الصين)، جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية).

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه اليوم الخميس آلية سحب القرعة، حيث توزع توزيع أندية كل منطقة على وعائين، الأول لمتصدري المجموعات، والثاني لأفضل 3 أندية حصلت على المركز الثاني.

وأضاف الاتحاد: "قبل السحب لكل منطقة، سيُسْحَب نادٍ واحد من الوعاء الأول عشوائياً ووضعه في الوعاء الثاني، من أجل الحصول على نفس عدد الأندية في كل وعاء، ويبدأ سحب القرعة بمنطقة الغرب، تليه منطقة الشرق، بدءًا من الوعاء الثاني ويليه الوعاء الأول"، وبالتالي غيّر الاتحاد الآسيوي النظام القديم، حيث صرح نضال بحران، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، في وقت سابق بأن ناساف الأوزبكي سينضم إلى أندية التصنيف الثاني باعتباره أقل الأندية التي تصدرت مجموعاتها حصدًا للنقاط.

وتابع الاتحاد الآسيوي في بيانه "يتم سحب كل نادٍ في الوعاء الثاني لمواجهة فريق من الوعاء الأول، مع تطبيق مبدأ حماية المجموعة على كلتا المنطقتين، أي أن الأندية التي تأهلت من المجموعة نفسها لن تُوضَع في مواجهة بعضها".

وبتغيير النظام، بات من المحتمل أن تسفر القرعة عن قمة بين عملاقين سعوديين مثل الهلال والنصر، أو أحدهما يصطدم بنادي العين.

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