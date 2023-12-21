عليك منح التذكرة لمشجع آخر.. كلوب لجماهير ليفربول: ماذا تريدون؟

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن رسالته لجماهير الريدز التي وُجدت في ملعب أنفيلد، أمس الأربعاء، لمتابعة مباراة وست هام التي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الليفر، في ربع نهائي كأس الرابطة.

وقال كلوب لـ "BBC" البريطانية "في الشوط الأول كان اللاعبون استثنائيين، ولم أكن بدوري سعيدًا بالأجواء من خلفي، سألت الناس: ماذا تريدون؟ غيرنا العديد من الأمور وسيطرنا بشدة على وست هام وأهدرنا الفرص، إذا كنت متواجدًا بالمدرجات، لكنت في قمة الحماس".

وتابع "لا أعرف هل كانت مباراة مانشستر يونايتد بتلك الدرجة من السوء حيث يتوجب علينا الاعتذار لعدم سحقهم".

وعن مباراة السبت المقبل أمام أرسنال، قال كلوب: "نحتاج للأنفيلد يوم السبت، أرسنال لم يلعب هذا الأسبوع، وأي أحد يعرف عنهم أي شيء سيعلم أنهم سيستعدون جيدًا، وبالتالي نحتاج إلى الجماهير من الثانية الأولى، دون أن أدخل في جدال مع مدرب الخصم".

وأتم "إذا كان هناك الكثير من المباريات في شهر ديسمبر ولا تشعر بأنك في أفضل حال للتشجيع، فعليك بمنح التذكرة لمشجع آخر".

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