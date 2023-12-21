بعد تخديرهما في مصعد .. أم طفلتي فيديو الخطف في مصر تكشف المستور

أكدت هبة حسن، والدة الطفلتين جنا وحنين اللتين خدرتا داخل مصعد منزلهما في مصر، أنها وجدت واحدة من البنتين مخدرة في الشارع حين عادت من عملها على وجه السرعة إثر تلقيها خبر خطفهما.

وأوضحت الأم في مقابلة مع قناة العربية، أن جنا التي وجدتها ملقاة في الشارع تبلغ من العمر 11 عاماً، وتواجه أصلا مشاكل في التنفس، متسائلة "كيف تمكن الأب من فعل ذلك، وهو يدرك ما تعانيه".

وأضافت أن ابنتها الكبرى حنين البالغة من العمر 14 عاماً لا تزال مخطوفة ولا تعرف مكانها، إلا أنها كشفت أنها تواصلت معها عبر الهاتف في اليوم التالي من خطفها وأن حنين راحت تشكو من اشتياقها لها ولأختها الصغرى، معربة عن خوفها من ألا تراهما مجدداً لكنها عادت وأقفلت الخط سريعا، ولم تعاود الاتصال ثانية.

وكانت الأم المصدومة كشفت أنها حين عادت من عملها إثر تلقيها خبر الخطف، وجدت بعض قطع القطن الملطخة بالدماء، فأخذتها وتوجهت إلى الشرطة.

ثم أخذت الفيديوهات التي انتشرت لعملية التخدير والخطف في المصعد، وعرضتها على النيابة.

إلى ذلك، أكدت هبة أنها لن تستسلم أبداً وستواصل العمل على إعادة حنين إلى حضنها.

كما أوضحت أنها حالياً لا معلومات لديها على الإطلاق عن مكان ابنتها الكبرى، لكنها تتواصل مع السلطات المعنية لمتابعة القضية. وتحدثت عن حجم الأذى والضرر الذي لحق بابنتيها، إثر هذا الفعل الصادم.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أوضحت في بيان أمس أن الرجل الذي ظهر في فيديو الخطف هو والد الفتاتين، لافتة إلى أنه منفصل عن والدتهما التي بلغت عنه. كما أكدت أنه غادر البلاد مع إحدى بناته بمحض إرادتها.

ولم تكن واقعة خطف وتخدير فتاتين داخل مصعد في مدينة نصر بالقاهرة هي الأولى التي أقدم عليها والدهما بعد انفصاله عن أمهما، ففي مفاجأة كشفتها تحريات الشرطة عن أن الأب خطف طفلتيه، لمدة 4 سنوات وسافر بهما إلى إحدى الدول العربية، وصدر عليه حكم غيابي بالحبس سنة وعلى إثر سقوط الحكم عاد إلى القاهرة مرة أخرى، وعادت الطفلتان مؤخرًا إلى أحضان والدتهما، ليعيد الكرة من جديد بخطف إحداهما ومغادرته بها البلاد.



