97 % من الشركات في الإمارات تخطط للاستثمار في الاستدامة

كشف استبيان «جرين فيوتشر بروجكت»، الشركة الحاصلة على شهادة بي كورب والمتخصصة بتوفير حلول متكاملة تتيح للشركات وضع استراتيجية مؤسسية للاستدامة وتنفيذها، عن زيادة كبيرة في استثمارات الشركات ضمن الاستراتيجيات البيئية.

وأشار الاستبيان الأخير الذي أجرته الشركة إلى أن 51 % من الشركات قامت باتخاذ إجراءات تجاه المشاكل البيئية مع التبليغ عنها من أجل الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، بينما صرحت 40 % من الشركات أنها كانت تجمع البيانات لمدة لا تقل عن سنتين.

وخلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28، خططت 96.7 % من الشركات في دولة الإمارات لزيادة استثماراتها في استراتيجيات الاستدامة أو الحفاظ على استثماراتها الحالية أو البدء بالاستثمار في القضايا البيئية، بينما تضمنت نسبة 3.3 % الأخرى الشركات التي تسعى إلى تقليل استثماراتها الحالية أو تلك التي لا تمتلك خططاً استثمارية على الإطلاق. ويتعين على الشركات التي لا تستثمر في استراتيجية المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة إعادة التفكير بنموذج الأعمال الخاص بها اليوم للنجاح في المستقبل، ولا سيما بعد الإقبال الكبير الذي شهده مؤتمر الأطراف كوب 28، إضافة إلى اتجاه الدولة إلى تحقيق أهداف عام 2050 الخاصة بها.

وأظهرت البيانات أن 59% من سكان دولة الإمارات يصنفون التغير المناخي كأحد أبرز التحديات العالمية، فيما يرى 49% منهم أن الحكومات هي المسؤول الأول عن الوصول إلى المستقبل المستدام، كما أكدت دولة الإمارات أهمية إرساء هذا المستقبل خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي اختتم فعالياته مؤخراً. وتم التعهد بجمع أكثر من 30 مليار دولار لإنشاء نظام مناخي أكثر عدلاً بحلول 2030، ويعزز هذا المبلغ جهود التحول في مجال الطاقة، وإزالة الكربون في الصناعات، وتحقيق العيش المستدام، واعتماد تكنولوجيا المناخ، وذلك بهدف جمع 250 مليار دولار لحماية البيئة.

وشهد مؤتمر الأطراف كوب 28 حضور أكثر من 100,000 مندوب من مختلف أنحاء العالم، مما يؤكد الاهتمام بالحفاظ على البيئة، إلى جانب جعل دورة دبي هذا العام هي الأكبر في تاريخ الفعالية.

تأثير إيجابي

وتتوقع زين الطراونة، الشريكة المؤسسة والرئيس التنفيذي لشؤون النمو لدى جرين فيوتشر بروجكت، تسجيل تأثير إيجابي عالمياً، كما تشير إلى أنه يتعين على الشركات الإماراتية اتخاذ خطوات من شأنها ضمان إحداث تأثير ملموس في العام المقبل.

وقالت: «ينبغي علينا بذل الجهود بصورة مستمرة لتعزيز العمل المناخي. وتجسد دولة الإمارات مثالاً يُحتذى به من خلال قيامها بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 10% من 2019 حتى 2021، إلى جانب تحسين ترتيبها العالمي من 77 إلى 39 في غضون خمسة أعوام ضمن مؤشر الأداء البيئي، وهو نظام التقييم العالمي الذي يرتب الدول بناءً على سلامتها البيئية. وشكل مؤتمر الأطراف كوب 28 خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح بوصفه منصة للحوارات الهادفة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يجب عليهم ترك أثر إيجابي طويل الأمد على المستقبل. وينبغي على الشركات تعزيز ممارساتها البيئية لتحقيق رؤية دولة الإمارات على الرغم من انتهاء عام الاستدامة، إلا أن الرحلة تجاه إرساء مستقبل أكثر استدامة قد بدأت للتو».

وتسهم جرين فيوتشر بروجكت بدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات وغيرها من أبرز الالتزامات الحكومية، مثل المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وتتعاون الشركة مع العديد من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات المصرفية الرقمية والضيافة والعقارات والاتصالات والتمويل، لتتيح لها تحقيق الريادة في مجال إجراءات وحلول الاستدامة على مستوى المنطقة.





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